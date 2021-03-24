斗鱼发布了 2020 年第四季度及全年财报。第四季度，斗鱼总净营收为人民币 22.692 亿元（约合 3.478 亿美元），同比增长 10.0%；净亏损为人民币 2.287 亿元（约合 3500 万美元），而上年同期净利润为人民币 1.574 亿元。不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为人民币 1.769 亿元（约合 2710 万美元），而上年同期净利润为人民币 1.864 亿元。

2020 年第四季度，斗鱼平均月活跃用户数量（MAU）达到 1.744 亿，与 2019 年第四季度的 1.658 亿相比增长 5.2%；平均移动 MAU 达到 5820 万，较 2019 年第四季度的 5440 万增长 6.9%；平均付费用户数量达到 760 万，较 2019 年第四季度的 730 万增长 4.6%。

整个 2020 年，斗鱼总净营收为人民币 96.019 亿元（约合 14.716 亿美元），与 2019 年的人民币 72.832 亿元相比增长 31.8%；净利润为人民币 4.407 亿元（约合 6200 万美元），与 2019 年的净利润人民币 3330 万元相比增长 1113.7%。不按美国通用会计准则，调整后的净利润为人民币 5.416 亿元（约合 8300 万美元），与 2019 年的净利润人民币 3.464 亿元相比增长 56.3%。

斗鱼创始人兼 CEO 陈少杰表示：“到 2020 年底，我们拓展了视频及社区的业务逻辑，形成三位一体的业务生态，为进一步打造 ‘以电竞为核心的多元化社区’ 奠定了基础。”