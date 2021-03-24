根据 Sensor Tower 公布的商店情报数据，2020 年 9 月 28 日全球发行以来，米哈游《原神》移动端在 6 个月内吸金超过 10 亿美元。以下为报告详细内容：

《原神》上市即成为全球爆款。我们之前曾报道过，该游戏上线 5 个月，在全球 App Store 和 Google Play 的收入达到 8.74 亿美元。去年 12 月以来，该游戏在移动端的月均收入约为 1.6 亿美元。3 月至今，其移动端收入已达到 1.48 亿美元，有望成为上市以来收入排名第 2 的月份，仅次于 2020 年 10 月（2.33 亿美元）。

过去 30 天，《原神》是全球 App Store 和 Google Play 收入排名第 3 的游戏，仅次于腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)、《王者荣耀》。在海外市场，《原神》则是收入最高的移动游戏，过去 30 天吸金超过 1.29 亿美元。无论在国内还是海外，《原神》均是收入最高的 RPG 手游。

《原神》也是在 App Store 和 Google Play 最先达到 10 亿美元收入大关的游戏，用时不到 6 个月。相比之下，Niantic《Pokémon GO》在上市 9 个月后达到这一里程碑，NCSoft《天堂》手游（Lineage M）则用了 10 个月。

《原神》的成功离不开持续的运营投入，上市至今，该游戏频繁推出新版本，为游戏内容增加新角色和活动。每次新角色的放出，都为该游戏带来一波收入增长。3 月 2 日新角色胡桃上线当天，《原神》移动端收入近 1300 万美元。2 月 3 日新角色魈登场，当天移动端收入超过 1500 万美元。作为对比，该游戏上市至今，移动端日均收入为 580 万美元。

《原神》移动端收入最高的市场是中国 iOS，贡献了 3.02 亿美元，占移动端总收入的 29.5%。日本市场排名第 2，贡献了 2.78 亿美元，占 27.2%。美国市场排名第 3，约 1.89 亿美元，占 18.5%。

平台方面，来自苹果 App Store 的收入为 6.15 亿美元，占移动端全球总收入的 60%；Google Play 贡献了 4.09 亿美元，占 40%。在海外市场，Google Play 则是主要的收入渠道 ，占移动端海外收入的 56.7%；海外苹果 App Store 贡献了 3.13 亿美元，占 43.3%。

持续扩大的全球影响力

极少有手机游戏能像《原神》一样，短时间内风靡全球市场。作为 2020 年收入最高的移动游戏，《PUBG Mobile》在商业化之后的第 16 个月达到 10 亿美元总收入。《王者荣耀》则用了 18 个月在 iOS 实现这一里程碑。今年初，Supercell《荒野乱斗》在上市 2 年实现 10 亿美元的总收入。《原神》的成功，得益于面向全球市场，开放大世界的游戏体验，以及持续丰富的游戏内容。