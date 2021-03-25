全球首款宽体超混 SUV 比亚迪宋 PLUS DM-i 领航上市！新车共推出两个版本四款车型，补贴后全国统一售价为 14.68 万元-16.98 万元。作为首款搭载 DM-i 超级混动技术的 SUV 车型，宋 PLUS DM-i 依靠 “快、省、静、顺、绿” 五大核心优势，全面颠覆传统混动车型的认知，开启 SUV 市场新蓝海。

龙魂美学再进阶，打造新能源专属设计

宋 PLUS DM-i 定位全球首款宽体超混 SUV，车身尺寸 4705/1890/1680mm，轴距长达 2765mm，全面领先同级车型。其延续燃油版宽体、低趴、长轴距造型的同时，融入了全新的新能源专属设计，不断引领 SUV 设计新潮流。

外观上，宋 PLUS DM-i 采用八面龙吟的前脸设计，以独特的大嘴式格栅，配合与汉同源的 “龙须” 造型，极具视觉张力，与燃油、EV 版本形成明显区隔，时刻彰显其独特属性。

而内饰上，宋 PLUS DM-i 采用多层悬浮式设计，全新设计的日蚀蓝+苍穹灰新能源专属配色，清新、自然；搭配全包裹舒适减压座椅，打造远超同级的舒享空间。

超级混动赋能，尊享 “快省静顺绿” 全新体验

作为全球首款搭载 DM-i 超级混动技术的 SUV 车型，宋 PLUS DM-i 拥有 “快、省、静、顺、绿” 等多重优势，真正实现以电为主，让电成为 “主角”，刷新用户体验。

超强动力，快人一步！新车采用骁云-插混专用 1.5L 高效发动机匹配 EHS 电混系统，可迸发 173kW 的综合功率，110km 版本百公里加速仅需 7.9s，起步超车都能快人一步，媲美 2.0T 燃油车动力。

超低油耗，劲省成本！宋 PLUS DM-i 以电驱动为主，城市通勤可油可电，综合续航里程高达 1200 公里，充电无忧且续航无焦虑，让广大用户的出行体验高效且便捷。真正实现超级混动、超级省的颠覆性改变。

超级静谧，告别噪音！作为一款高品质的超能座驾，宋 PLUS DM-i 拥有顶级 NVH 调教，全系标配前排及前风挡双层隔音隔热玻璃、声学包等，带来超级静谧的用车体验。

以电为主，超级平顺！凭借 EHS 电混系统加持，宋 PLUS DM-i 使用体验无限接近于纯电动车，开起来平顺舒适无顿挫，重塑插混车的行业认知。

绿牌出行，畅行无忧！相比同级别燃油车，宋 PLUS DM-i 全车系均可上新能源牌照，享受免购置税、不限行等政策优惠，带来畅行无忧的用车体验。

配置全面越级，两大版本满足日常所需

宋 PLUS DM-i 始终以用户需求为出发点，优化车主用车体验，是一款有温度、智能化的超能座驾。全系标配 12.8 英寸 8 核自适应旋转悬浮 Pad、12.3 英寸液晶显示屏、手机 NFC 车钥匙、Dirac 9 扬声器智能音乐座舱、OTA 远程升级、胎压数字显示、360°高清全息透明影像、前排及前风挡双层隔音隔热玻璃、前后排 6 安全气囊、主驾座椅电动调节、电动后背门、VTOL 220V 电源输出、移动电站功能等，配置如此全面，真正实现一 “部” 到位。

本次宋 PLUS DM-i 共推出了两种续航版本，其中 51KM 版本搭载了容量 8.3kWh 的 DM-i 超级混动专用功率型刀片电池，亏电油耗低至 4.4L/100 公里，超低油耗完全可以当燃油车使用；电池容量为 18.3kWh 的 110KM 版本，超长续航更适合作为纯电动车使用，并支持 18kW 直流快充，为自驾出行提供了更多想象空间。

此外，宋 PLUS DM-i 还提供新能源专属 6 年或 15 万公里整车质保，首任车主（非运营）三电终身质保等尊享礼遇，感兴趣的朋友们可以到比亚迪 e 网 4s 店试乘、试驾、体验。

从新能源专属设计和领先智能科技，到 DM-i 超级混动技术赋能 “快、省、静、顺、绿”，宋 PLUS DM-i 颠覆传统混动车型认知，以全面进阶的品质实力、无限接近纯电 SUV 的驾乘体验、无后顾之忧的完备服务，在新能源市场和燃油车市场全面发力，成为真正满足用户全部期待的高品质 SUV，引领 SUV 市场新潮流。