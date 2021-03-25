触宝（NYSE:CTK）今日公布了截至 2020 年 12 月 31 日未经审计之 2020 年第四季度及全年财务业绩。财报显示，触宝 2020 年全年净收入为 4.4 亿美元，较去年同期增长 148%；毛利润为 4.2 亿美元，较去年同期增长 157%。其中第四季度净收入为 1.02 亿美元，同比增长 48%。

本年度，触宝持续坚定以网络文学为核心的全球泛娱乐内容生态的发展战略，保持着高效的增长策略和内容生态建设能力。触宝创始人兼董事长张瞰先生表示：“我们对疯读小说持续高效地签约作者和第三方内容合作伙伴，从而丰富我们的内容资源，进一步提升用户粘性。此外，我们海外的网络文学布局达到了重要的里程碑。”

稳中有进 疯读小说靠内容驱动增长和留存

在第四季度，触宝以疯读小说为核心，加强内容生态的建设，不断提升平台服务和产品用户体验，建立用户与创作者之间日益紧密的联系，使其增长策略更加品效合一。财报显示：触宝全球内容系列产品平均每日活跃用户（DAU）为 2,780 万，同比增长 13％；每月活跃用户（MAU）为 8,580 万，同比增长 15％。触宝首席财务官崔毅先生进一步评论说：“我们在 2020 年已经通过强劲的用户和收入增长，证明了我们对泛娱乐内容生态稳固增长策略的正确性。随着我们的业务规模逐年创新高，我们有信心进一步加强我们的产品系列。”

在内容生态建设上，触宝一方面加速扩展内容池，加大作者的扶持政策，推动高质量内容创作，实现了靠原创内容驱动户增长的正向循环。另外一方面，签约包括塔读文学、黑岩文学、博易创为等知名 CP 供应商，扩大上游合作方阵营，尝试挖掘、构建、聚拢更多有趣的内容。凭借着大量优质内容输出，触宝的全球泛娱乐内容生态继续保持着高活跃、高黏性、高参与度的显著特点。依靠优质内容的驱动，在第四季度，疯读小说每日阅读时长稳定在 130 分钟，高于行业平均水平。

此外，触宝加强内在的技术打磨，在大数据辅助写作方面更加精细化，打造了一套体系化、数据化、智能化的内容创作机制，贯彻创作者从构思到创作的全过程，从而完善了一套从作者创作前，创作中到创作后运营的智能化辅助写作解决方案，利用大数据形成更精细的数据挖掘维度和知识图谱技术，分析当前热点事件和话题，解决了作者在创作时选择素材、梳理人物和情节关系、如何运营吸引粉丝等一系列痛点。在构建高质量内容生态上，触宝更看重内容的质量而非数量，在第四季度，疯读小说的平台签约作者已接近 3000 人。

加速内部协同，拓展多元化商业模式

为了构建全球性的泛娱乐内容生态系统，触宝一直在进行战略升级，并在内部形成以网文为核心，从游戏、场景化等多个产品模块协同模式，进一步拓展更多元化的商业化，提高获利能力，财报数据显示：疯读小说在 2020 年 12 月的平均 DAU 同比增长了 106％，2020 年收入同比增长了约 360％。

在第四季度，触宝开始实现 IP 的落地。依托于疯读小说为主的网文内容资源库进行内容衍生，触宝开始尝试了 3 分钟以内的短剧制作和改编，在降本增效的同时，孵化周期大幅度缩短，可以更加快速地验证 IP 价值及其内容对粉丝的吸引力。目前，基于疯读小说原创爆款网文《惹不起的苏晚晚》改编的首部 IP 短剧已经上线。此外，除了对推动自身作品的 IP 化，也与众多知名合作伙伴和 CP 供应商对优质内容进行挖掘，稳定持久的输出丰富的 IP 储备和内容资源。

随着疯读原创文学平台原创作者的日渐增多，在本季度，触宝也更加注重作者私域流量的打造。在每本书的内容中除文字外，也尝试如插图、漫画、有声等多元素的素材形态与读者互动，引导用户更加关注作者。这对于创作者而言，拥有了与粉丝交流的更好机会，只要一直做出粉丝喜欢的内容，就能不断增强与粉丝的粘性，作者未来也可以利用自身的私域流量池实现内容变现的新蓝海。

对于商业化形式，触宝也不停探索，开始蓄力电商项目，将优质的网文 IP 孵化更多有趣生动的周边衍生品，满足用户的喜好，从而加速 IP 打造和商业化速度。电商落地项目将率先在触宝海外在线文学业务尝试落地。

丰富的优质原创内容和多维业务的快速发展推动着触宝在泛娱乐内容生态领域稳健前进。触宝董事长张瞰表示：“展望 2021 年，触宝将持续坚持全球泛娱乐内容生态战略，首先是基于以疯读小说为核心的网络文学，不断为用户提供更好的体验和互动，并凭借着在网络文学领域的优异积累，加强海外市场的拓展。其次，对于休闲游戏，通过加强内部研发、外部投资和合作等进行协同发展。针对于触宝的商业模式，触宝也将在用户内容付费、电子商务和打造 IP 等进行多元商业化升级。” 在未来，触宝将继续探索原创内容的多元价值，扩展商业化落地方向，挖掘泛娱乐产品新的价值增长点。