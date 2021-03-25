3 月 25 日，戴森发布了数项突破性的吸尘器品类核心科技。戴森创造性地将激光探测技术引入吸尘器领域，可使肉眼难以察觉的微尘显形。同时搭配压电式声学传感器专利技术对灰尘进行测量及统计，并在 LCD 液晶屏上实时分类显示，带来有科学依据的智能深度清洁体验。此外，全新的防缠绕螺旋形吸头还通过锥状刷条解决了毛发缠绕问题。

今日发布的戴森 V12 Detect Slim 轻量无绳吸尘器和即将发售的 V15 Detect 无绳吸尘器均搭载了最新创新科技。戴森 V12 Detect Slim 轻量无绳吸尘器主机仅重 1.5kg，是戴森迄今最强劲、最智能的轻量无绳吸尘器。V15 Detect 无绳吸尘器可达到整机 HEPA 过滤级别并过滤 99.97% 小至 0.1 微米的颗粒物，还有全新的防缠绕高扭矩地毯吸头方便地毯清洁，是戴森迄今最强劲、最智能的无绳吸尘器。此次推出的新品均延续了戴森吸尘器一贯的强劲吸尘性能，并搭配丰富的吸头配件能够轻松满足中国消费者的整屋深度清洁需求，助力打造健康舒适的居家环境。

激光探测，让隐藏的微尘肉眼可见

戴森首席工程师与创始人詹姆斯·戴森（James Dyson）表示:“作为工程师，我们的工作是解决日常生活中易于被忽视的问题。在过去的一年里，由于居家时间变长，人们更加关心居家环境健康问题，并通过更频繁地打扫卫生来彻底清除灰尘，让室内环境更洁净、更安心。”

戴森近期发布的《全球灰尘研究报告》显示，九成受访者疫情期间至少每周打扫一次家庭卫生，有 59% 的受访者表示会更加频繁地进行家庭清洁。而在中国，清洁频率增加的现象更为明显，这一比例占到 66%。尽管人们普遍认为灰尘会增加环境健康风险，但是人们对于灰尘的认识仍非常有限。基于 20 余年以来对灰尘成分的研究，戴森发现，人们在家庭清洁中往往比较关注头发和纤维等室内灰尘中的可见成分，容易忽略尘螨及尘螨排泄物、细菌、霉菌等肉眼难以发现的灰尘成分。而真正对环境健康有影响的正是那些隐藏的微尘。

因此，让隐藏的微尘显形，对营造并维持更卫生的居家环境至关重要。戴森突破性地将激光科技应用于吸尘器领域，用于探测这些肉眼难以发现的微尘。戴森 V12 Detect Slim 轻量无绳吸尘器和 V15 Detect 无绳吸尘器均配备了全新的激光纤巧软绒吸头，吸头端盖的一侧置入了绿色激光二极管，通过绿色激光能够让地板上的微尘瞬间显形。相比较于常规的 LED 光源，激光具备方向性好、能量大等物理特性，而且绿光在人眼视觉识别下比其他颜色光线更亮，不仅能够照亮地面，更能照亮和凸显地板上的微尘。帮助用户轻松看见灰尘集中的区域更好的识别清洁过的位置，避免重复清洁，让吸尘更高效。

经过不断优化和测试，戴森工程师将激光精确调节到距离地面 7.3 毫米的位置，与地面形成 1.5°的夹角。激光经特别定制的透镜折射后向外发散，照射吸头前方的区域。在绿色激光的映照下，灰尘的阴影与地板形成鲜明对比，使肉眼难以发现的微尘瞬间显形。

这项专为硬质地板打造的技术，可以帮助消费者清楚看见地面的灰尘以及易于聚集的位置，进而提高日常清洁效率。激光探测功能也可以根据消费者需求，手动开启关闭，更为灵活可控。同时，戴森采用的是安全等级最高的绿色激光，无需担心对人眼造成危害。

传感测量，让灰尘分析细致入微

戴森此次发布的 V12 Detect Slim 轻量无绳吸尘器和 V15 Detect 无绳吸尘器还采用了压电式声学传感器，每秒监测吸入的灰尘达 15,000 次，通过将灰尘的振动信息转换为脉冲，持续测量吸入的灰尘。不同于红外线传感器技术只能对灰尘的数量进行粗略估算，戴森采用的压电式声学传感器力求实现更明确的灰尘测量，而且结合戴森潜心研发 5 年的算法还能对它们的大小和数量进行分析，从而帮助消费者进一步了解家中的灰尘数量和类型。

分类统计，让深度清洁真实可见

为了实时了解清洁效果，戴森还推出了可视化的分类统计功能。V12 Detect Slim 轻量无绳吸尘器和 V15 Detect 无绳吸尘器配备了 LCD 液晶屏，无需连接手机应用，即可按吸入灰尘的大小和数量，显示实时分类统计结果。当显示屏的数据停止高速增长，表示灰尘已被清除干净，无需反复清洁。通过明确数据，消费者还能更加了解家中的灰尘构成与分布，选择合适的清洁频率并将时间合理分配在真正需要清洁的地方，科学地改变自己的清洁习惯。

全新防缠绕技术与一键式电源设计，让整屋清洁省心省力

戴森从细节出发，对吸头和电源设计也进行了创新以优化清洁体验。为解决毛发清洁与刷头缠绕的难题，戴森创造性地推出防缠绕螺旋型吸头。

防缠绕螺旋形吸头是戴森专为人类和宠物毛发设计的一款全新防缠绕配件。锥状刷条和特定角度的刷毛，可将吸入的长发和宠物毛发从刷条尖端轻松甩入集尘筒内，避免毛发缠结在刷毛上。这款吸头还内置了马达，可以轻松吸除积聚在家居织物装饰、楼梯、床垫和其它特定位置的顽固污垢，方便用户进行针对性的深度清洁。

戴森 V12 Detect Slim 轻量无绳吸尘器和 V15 Detect 无绳吸尘器均配备了全新的防缠绕螺旋形吸头。搭配其他丰富吸头配件和一键式电源开关设计，使整屋清洁更加轻松。

轻量且强劲，让科技创新赋能居家健康

戴森始终致力于解决其他人容易忽略的问题，不断追求产品性能与用户体验的绝佳平衡，针对消费者的不同清洁需求带来吸得干净、吸力持久不减弱、过滤得干净和易于维护的无绳吸尘器。在轻量化的大趋势下，戴森并非一味追求重量降低，而是在保证各项核心科技不妥协的基础上，带来更轻量化的体验。

戴森 V12 Detect Slim 轻量无绳吸尘器主机仅重 1.5kg，配备小巧而强劲的 Hyperdymium 旋速马达，转速每分钟可达 125,000 转，产生高达 150AW 的强劲吸力。而 Micro 1.5Kg 无绳吸尘器整机仅重 1.5kg, 是戴森迄今最轻的无绳吸尘器，但同样配备整机密封及 5 重先进过滤系统，能够吸附并锁住 99.99% 小至 0.3 微米的微尘。戴森工程师对它的吸头、气旋、电池等细节进行了针对性的优化设计，以实现吸力持久无损耗。

戴森 V12 Detect Slim 轻量无绳吸尘器和 Micro 1.5Kg 无绳吸尘器于 2021 年 3 月 25 日起在戴森微信官方旗舰店等各个官方渠道正式开售。此外，V15 Detect 无绳吸尘器也即将上市。戴森此次发布的三款全新无绳吸尘器可以满足不同人群的清洁需求，助力消费者打造健康舒适的居家环境。