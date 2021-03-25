IDC 发布《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2020 年第四季度》。报告显示，2020 年第四季度中国智能家居设备市场出货量为 6087 万台，同比增长 6.0%，销售额为 130 亿美元，同比增长 4.4%。市场呈现回暖态势。

报告称，智能照明和智能温控市场延续快速增长态势，科技厂商产品和平台在这两类市场享有优势，但传统厂商的智能转型正逐步成为市场增长的重要动力。智能音箱市场第四季度出货量接近 1385 万台，同比增长 5.9%，下沉市场布局和行业渠道拓展收获成效带来市场出货量反弹。家庭安全/监控市场第四季度出货量为 817 万台，同比增长 24.9%，销售额接近 6 亿美元，同比增长 43.4%。其中智能摄像头和智能门锁市场产品升级带动均价上涨。家庭视频娱乐市场出货量同比出现小幅下降，但受上游面板价格上涨传导，智能电视均价在第四季度进一步提升，带动家庭视频娱乐市场销售额同比增长 18.1%。智能家电市场第四季度出货量、销售额均同比下滑，其中智能大家电市场需求亟待提振是导致整体家电市场下行的主要因素，智能小家电市场出货量、销售额延续增长态势。

面对新冠疫情和上游供应紧缺带来的压力，2020 年全年中国智能家居设备市场出货量为 2 亿台，同比下降 1.9%。2021 年中国智能家居市场将走出阴霾，迎来反弹，预计全年出货量接近 2.6 亿台，同比增长 26.7%。