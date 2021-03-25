宜明昂科生物医药技术（上海）有限公司宣布完成 8900 万美元 C 轮融资。此次融资由大湾区共同家园发展基金（大湾区基金）和礼来亚洲基金（LAV）共同领投， 上海科创基金跟投，Pre-A 轮投资方张科领弋与 B 轮投资方 LYFE Capital（济峰）继续追加投资。礼来亚洲基金（LAV）和 LYFE Capital（济峰）连续追加投资。

宜明昂科表示，本轮融资资金主要用于正在中国进行的三个新药项目（IMM01、IMM0306、IMM2510）的临床试验、在美国启动的 IMM0306 项目 I 期临床试验以及另外 5 个新药项目的临床前实验研究。

宜明昂科成立于 2015 年 6 月，致力于肿瘤的免疫治疗产品的开发研究，研发的产品包括针对免疫调节靶点的单克隆抗体及经过武装的靶点特异性 NK 细胞。

该公司已在中国获得 4 个临床批件，在美国获得 1 个临床批件（IMM0306），另外正在递交 5 个新的临床试验申请（包括美国 FDA 一项）。其中正在进行的 IMM01 项目针对各种淋巴瘤适应症的 I 期临床试验已接近尾声，并已准备开展拓展试验。另外，该公司于 2020 年 6 月已建成 200L 中试生产车间，至今已顺利完成 5 个批次的中试生产。GMP 生产厂房建设计划正在积极推进中。目前公司团队 77 人，预计年底扩充至 120 人。

“非常感谢新老投资人对我们的青睐和支持，我相信本轮融资将有助于快速推进 IMM01（SIRPa-Fc）、IMM0306（CD47xCD20）、IMM2510（VEGFxPD-L1）三个项目在中国的临床试验研究以及 IMM0306（CD47xCD20）项目在美国的临床试验。同时也为公司后续几个基于新靶点的单抗、双抗项目临床前研究、为公司高端人才团队建设提供了有力保障。” 宜明昂科公司创始人、董事长田文志博士表示：“宜明昂科一直以来秉承着 ‘以患者为出发点，以科学技术为依托，不断开发临床急需、安全、有效的肿瘤治疗方案，填补国内外空白’ 的理念，为全球肿瘤患者提供更好的治疗手段。我们坚信，宜明昂科丰富的产品管线、独特的研发技术平台和临床开发策略，将具有巨大的投资潜力和市场前景”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。