一站式股权激励与管理服务平台「易参」宣布完成近千万美元 A 轮融资，由腾讯领投，老股东顺为资本、源码资本跟投。

截至目前，易参已累计完成 3 轮近亿元人民币融资。易参的上一轮融资为 2020 年 5 月披露的数千万元 Pre-A 轮融资，由顺为资本领投，老股东源码资本跟投。

易参表示，本轮融资后将进一步加速扩大市场布局，强化 SaaS 产品的研发创新，进一步提升增值服务的标准化程度和客户服务能力；还会拓展更多垂直行业合作伙伴，在更多垂直行业共创行业化解决方案。

易参成立于 2017 年 12 月，定位为一站式股权激励与管理服务平台，帮助企业设计股权激励方案与管理股权资产。

据易参 CEO 黄怡然介绍，易参目前拥有 “模块化咨询服务+智能业务系统+数字化全周期股权管理系统” 的产品/服务体系。

目前，易参已服务超过 1500 家企业客户，注册用户数超 10000，客户包括震坤行、百布、智慧芽、锅圈、小仙炖、王饱饱、开思、云鲸智能、美术宝、众能联合、分贝通、石墨文档、艺妙神州、深蓝航天等，覆盖企业服务、人工智能、电子商务、医疗健康、汽车交通、餐饮零售、教育、金融等众多行业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。