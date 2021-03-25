简爱酸奶（广州市朴诚乳业有限公司）于近日完成总计 8 亿元人民币 B 轮融资，老股东经纬中国、黑蚁资本、中信农业基金、麦星资本继续加码，新进股东为红杉中国、云锋基金、璞瑞投资基金、德弘资本。本轮融资将全部用于现代化牧场建设，持续发力供应链。

简爱酸奶定位国内高端低温酸奶初创品牌，自 2015 年以来已推出无糖系列酸奶、功能型酸奶、“父爱配方” 儿童酸奶、果泥酸奶等产品线，今年预计将上线鲜奶产品线。

在创业的前 5 年时间里，为保证品控，朴诚在设备、产线自投超 1 亿元，与三家工厂进行深度合作；同时，选择国内顶尖的澳亚牧场、现代牧业、恒天然等大型牧业作为奶源供应商。去年开始，简爱将 A 轮 4 亿元融资用于投建河北丰宁工厂，该工厂地处北纬 41 度的全球黄金奶源带，建成后将是迄今为止全球唯一一家专注于无添加低温乳制品生产的工厂。工厂预计将在今年 4 月投产，届时，产能将覆盖东三省、京津冀、鲁豫地区的 100 余座城市。

据介绍，一直以来，简爱奶源标准都在向欧盟标准看齐。据朴诚乳业供应链中心数据显示，简爱酸奶奶源的三大关键性指标：蛋白质、体细胞、菌落总数全部达到或超过欧盟标准，蛋白质含量 ≥3.2g/100mL，体细胞计数 ≤ 40 万/mL，菌落总数降低至最高不超过 10 万 CFU/mL。未来，自有牧场投入使用后，原奶的核心指标将不断被刷新，优质原奶不仅用于生产低温酸奶，还将用于生产巴氏鲜奶。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。