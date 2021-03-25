腾讯发布 2020 年第四季度及全年业绩报告。报告显示，腾讯第四季度营收 1336.7 亿元人民币，同比增长 26%；净利润 593 亿元，，同比增长 165%。2020 年，腾讯营收 4820.64 亿元，同比增长 28%；净利润 1598.5 亿元人民币。

四季度腾讯微信及 WeChat 的合并月活跃帐户数为 12.25 亿，同比增长 5.2%。每天超过 1.2 亿用户在朋友圈发表内容，3.6 亿用户阅读公众号文章，4 亿用户使用小程序。腾讯 QQ 智能终端月活跃账户数为 5.95 亿，同比减少 8.1%。2020 年社交网络收入增长 27% 至人民币 1081 亿元。

财报显示，四季度腾讯网络游戏收入增长 29% 至人民币 391 亿元，其中海外游戏收入同比增长 43% 至人民币 98 亿元。该项增长主要反映包括《和平精英》、《王者荣耀》、《PUBG Mobile》及近期推出《天涯明月刀手游》在内的智能手机游戏带来的收入贡献。整个 2020 年，腾讯网络游戏收入 1561 亿元，同比增长 36%。

截至 2020 年底，腾讯已在中国销售超过 100 万台 Switch 主机。

腾讯收费增值服务账户数同比增长 22% 至 2.19 亿。视频付费服务会员数达到 1.23 亿，主要受益于热门动漫 IP 及剧集的推出。腾讯增值服务业务 2020 年的收入同比增长 32% 至人民币 2642 亿元。

2020 年第四季度腾讯金融科技及企业服务业务收入 385 亿元，同比增长 29%。整个 2020 年，腾讯金融科技及企业服务业务收入 1281 亿元，同比增长 26%。

腾讯网络广告业务 2020 年的收入同比增长 20% 至人民币 823 亿元。社交及其他广告收入增长 29% 至人民币 680 亿元。媒体广告收入下降 8% 至人民币 143 亿元。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“尽管 2020 年充满史无前例的挑战，腾讯各项业务取得稳健的业绩，印证了腾讯对用户价值、科技创新及业务可持续性的专注。在消费互联网，腾讯通过丰富产品内容及一系列的创新，进一步延伸领先地位，以游戏为起始点的国际业务也有长足进展。在产业互联网，腾讯凭借旗舰 SaaS 产品及升级的云基础设施，进一步渗透到各行各业。腾讯将一如既往地践行 ‘科技向善’，与行业合作伙伴携手，为用户、企业乃至整体社会带来不断价值提升的产品及服务。”