小米集团公布了 2020 年第四季度及全年财报。2020 年第四季度，小米集团总收入达到人民币 705 亿元，同比增长 24.8%；经调整净利润达到人民币 32 亿元，同比增长 36.7%。2020 全年，小米集团营收 2458.7 亿元人民币，全年调整后净利润 130.1 亿元人民币。

2020 年第四季度，小米智能手机收入达到人民币 426 亿元，同比增长 38.4%；全球智能手机出货量为 4230 万台，同比增长 29.7%。小米集团 2020 年智能手机收入达到 1522 亿元，同比增长 24.6%。全球智能手机全年出货量为 1.46 亿台，同比增长 17.5%。

财报显示，2020 年 12 月，全球 MIUI 月活跃用户数达到 3.96 亿，同比增长 28.0%。

2020 年，小米集团 IoT 与生活消费产品部分的收入达到人民币 674 亿元，同比增长 8.6%。2020 年第四季度，IoT 与生活消费产品部分的收入达到人民币 211 亿元，同比增 长 8.0%。

2020 年，小米智能电视全球出货量达到 1200 万台，与 2019 年的 1280 万台相比有所减少，主要是受到疫情及主要部件供应紧张的影响。

互联网服务方面，2020 年收入达到人民币 238 亿元，同比增长 19.7%；第四季度收入为人民币 62 亿元，同比增长 8.4%。

2020 年，小米集团游戏业务收入达到人民币 42 亿元，同比增长 31.4%。第四季度游戏收入为人民币 9 亿元，同比下降 1.4%。

2020 年，小米集团的境外市场收入达到人民币 1224 亿元，同比增长 34.1%，占总收入的 49.8%。

截至 2020 年 12 月 31 日止，小米共投资超过 310 家公司，总账面价值人民币 480 亿元，同比增长 60.1%。

此外，小米还公布了多项人事调整。小米宣布原高级副总裁周受资因个人原因辞职，联合创始人、集团高级副总裁刘德接替周受资出任集团执行董事。周受资在个人微博披露了最新去向，称将加入字节跳动担任 CFO。同时，小米晋升卢伟冰、张峰、曾学忠为集团高级副总裁。