欢聚集团发布了 2020 财年第四季度与全年财报。报告显示，欢聚集团第四季度净营收为人民币 37.835 亿元（约合 5.799 亿美元），比上年同期的人民币 21.319 亿元相比增长 77.5%；归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为人民币 7.919 亿元（约合 1.214 亿美元），相比之下上年同期归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为人民币 8.166 亿元。

第四季度直播营收为人民币 35.939 亿元（约合 5.508 亿美元），相比 2019 年同期的人民币 18.591 元增长 93.3％

2020 年第四季度，欢聚集团全球平均移动端月度活跃用户人数从上年同期的 4.236 亿下降 7.1%，至 3.937 亿，主要是由于受到印度政府在当地市场封杀中国应用（包括 BigoLive、Likee 和 Hago）措施的影响，但被印度以外地区月度活跃用户人数的增加所部分抵消。

整个 2020 年，欢聚集团净营收为人民币 132.309 亿元（约合 20.277 亿美元），比 2019 年的人民币 62.393 亿元增长 112.1%；归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损为人民币 1.051 亿元（约合 1610 万美元），相比之下 2019 年持续运营业务净亏损为人民币 5.167 亿元。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示：“第四季度，我们坚定聚焦以直播+短视频为双引擎的发展策略，持续推动全球化布局，深入本地化运营，稳步提升海外业务规模和货币化能力，多款产品均取得了出色的业绩表现。其中， BigoLive 营收同比增长 100.4%，Likee 营收同比增长 407.5%，Hago 营收同比增长 69.4%；区域分布方面，发达国家市场和中东市场表现也都相当亮眼。全年来看，海外业务板块 BIGO 的营收首次超过了 YY 直播，这是我们过去几年提前发掘市场潜力，坚定执行战略的成果。本季度，我们通过迭代产品的社交功能，改进内容生产工具，用户的产品体验和参与度持续得到提升。2021 年，我们将继续本地化深入耕耘旗下产品的社区运营和内容生态，不断降低内容生产门槛，提高创作者的积极性和活跃度，全方位赋能创作者，确保充沛的优质内容供给，推动平台持续增长。”

欢聚首席财务官金秉进一步评论说：“2020 年第四季度，我们的净收入同比增长 77.5% 至 37.835 亿元人民币，其中，BIGO 的营业收入达到 33.898 亿元人民币，同比增长 87.9%，主要由直播业务驱动。由于产品货币化能力的提升，我们连续第二个季度实现了 BIGO 板块非美国通用会计准则下经营性利润的盈利。我们将继续加大对全球市场的投入，继续本地化深耕旗下产品的社区运营和内容生态，同时也将积极探索回馈股东的方式，为股东创造更大的价值。”

欢聚集团预计，2021 年第一季度净营收将在 5.90 亿美元至 6.05 亿美元之间，同比增长 72.5% 至 76.9%。