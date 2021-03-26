在 2021 年华为行业数字化转型大会期间，华为面向全球发布了智慧海关解决方案。围绕海关场景的 “货物、载具、企业、场所”，构建海关全要素数字管理能力，让跨境贸易更安全、更便捷。

全球化趋势下，安全、便捷成为海关数字化转型升级方向

华为全球政府业务部总裁岳坤表示：“华为业务遍布全球 170 多个国家，每天与各国海关有着密切的业务往来，我们深谙全球海关业务面临的挑战和需求，高效清关、便捷报关等都在要求海关业务的全面数字化升级。华为同时也是全球领先的 ICT 基础设施和智能设备供应商，我们希望通过自身在云计算、大数据、AI 等 ICT 技术优势，与各国海关、生态伙伴一起打造安全、便捷、高效的智慧海关解决方案。”

全球化趋势下，为促进国家经济贸易发展，海关将承担越来越重要的职责，在加强贸易安全监管的同时，需要确保通关的便利性以提升服务水平。安全、便捷成为海关数字化转型升级的方向。

华为智慧海关解决方案，助力海关行业数字化转型

随着跨境电商的持续发展，跨境包裹、物流等监管压力越来越大，同时在疫情冲击下，检验检疫将成为后疫情时代各国海关的重点工作之一，如何提高通关效率、保障贸易安全是各国海关面临的挑战。

华为联合海关行业领先生态伙伴，共同打造智慧海关解决方案，此次论坛邀请到 CUPIA、盛视科技、宏桥高科等合作伙伴进行联合发布。其中华为应用融合通信、AI、大数据、云计算等 ICT 技术，构建智慧海关云网边端一体化的数字底座，行业伙伴为客户提供智慧通关、智能卡口、口岸智慧管理等多场景化服务。华为全球海关税务行业总监 Augustine Chiew 作为解决方案发布人，表示：“智慧海关解决方案能够帮助海关实现跨境物流自助通关，全过程安全监管，企业报关一次申报、一次支付、一次放行，对海关场景的货物、载具、企业、场所等的进行全方位、全链条、全场景管理，让跨境贸易更安全、更便捷。”

据悉，针对口岸通关场景，华为特别打造智能边站产品，将计算、存储、网络、安全等能力进行预集成，统一承载智能卡口、通关系统等业务，助力口岸快速构建一站式智慧通关能力，平均降低部署时间 60%，同时车辆通关时间降低到秒级，大大提升口岸智能化水平和通关效率。

针对海关不同场景、不同业务和不同数据对网络的要求，华为结合多年网络联接的技术优势，打造智简海关网络场景化方案，应用 Wi-Fi 6、FlexE 网络切片、iLossless 算法、AI 知识图谱等技术，实现海关全场景广覆盖和全联接，核心业务低时延、零丢包，平均故障修复时间（MTTR）由 4 小时缩短到 10 分钟，大幅改善用户体验，以智能超宽、智能联接、智能运维能力满足海关数字化转型需求。

华为表示，当前数字技术正全面驱动各行各业的数字化转型，其将结合自身的 ICT 技术将智慧海关解决方案持续迭代创新，以数字技术重塑智慧海关未来，助力各国海关数字化转型，打造更安全、更便捷的跨境贸易。