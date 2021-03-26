云米发布了 2020 年第四季度与全年财报。第四季度，云米净营收为人民币 18.890 亿元（约合 2.895 亿美元），与上年同期的人民币 17.417 亿元相比增长 8.5%。归于普通股股东的净利润为人民币 1.106 亿元（约合 1690 万美元），而上年同期为人民币 8970 万元。不按美国通用会计准则，归于普通股股东的净利润为人民币 1.155 亿元（约合 1770 万美元），与上年同期的人民币 1.002 亿元相比增长 15.3%。

整个 2020 年，云米净营收为人民币 58.256 亿元（约合 8.928 亿美元），与 2019 年的人民币 46.475 亿元相比增长 25.3%。归于普通股股东的净利润为人民币 1.733 亿元（约合 2660 万美元），而 2019 年为人民币 2.922 亿元。不按美国通用会计准则，归于普通股股东的净利润为人民币 2.455 亿元（约合 3760 万美元），而 2019 年为人民币 3.353 亿元。

第四季度，云米家庭用户数量突破 510 万，而截至 2020 年第三季度末约为 460 万，截至 2019 年第四季度末约为 320 万。至少拥有两款联网产品的家庭用户比例为 20.0%，而截至 2020 年第三季度末约为 19.5%，截至 2019 年第四季度末约为 17.9%。

云米预计，2021 年第一季度净营收将达到人民币 9.00 亿元至 9.50 亿元，同比增长 17.6% 至 24.1%。