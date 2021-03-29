时值 “金三银四” 招聘旺季，受疫情影响延缓换工作计划的大量高端人才加入跳槽大军。为更好地满足各行业金领人才的需求，BOSS 直聘升级旗下专业猎头服务平台 “直猎邦 Pro”，与业内专业、优质的猎头企业合作，更好地为高薪求职者的职业发展提供服务与支持。

据直猎邦 Pro 相关负责人介绍，随着平台服务求职者数量、企业数量上升，平台用户的差异化需求也日益增多。猎头合作伙伴的加入能够对 BOSS 直聘现有服务业态形成有力补充，为中高端人才提供更多职位与个性化服务。

2020 年下半年，以提升求职者体验为基本原则，“直猎邦 Pro” 内测上线。所有加入直猎邦 Pro 的猎头，均需要通过实名认证和平台的严格审核。求职者可以直接与猎头在线开聊，并能看到其区分于其他招聘者的 “猎” 字人才经纪人标识。

内测以来，总计超过 187 万人次的求职者获得了数万高端猎头提供的职业生涯发展的咨询服务。

目前，“直猎邦 Pro” 平台已经有包括外资龙头猎企必胜（PERSOLKELLY）、讯升（Comrise），内资老牌猎企科锐国际、锐仕方达、亿聘、嘉驰咨询、睿资达等在内的众多优质猎企加入。他们普遍拥有着国际化、专业化的资深顾问团队，常年为金融、医疗、航空、地产等领域知名企业提供人才资源咨询、人才招聘服务。

除此之外，翰格、博睿瀚达、Simple 信泊尔、仕佳等新秀猎企也已加入 “直猎邦 Pro” 项目，主要服务大数据算法、AI 人工智能、5G、车联网等新科技领域的高端人才。

“以前猎头普遍因为缺乏接触活跃求职者的渠道，需要以 ‘Cold Call（陌生推销电话）’ 的方式去接触候选人，一方面降低了猎头服务的效率，另一方面难免形成 ‘打扰’ 的印象”，首批入驻直猎邦 Pro 的猎头表示，通过平台算法推荐技术，猎头能够更快对接到活跃求职者，赢取更多时间和精力专注在与候选人进行深入沟通上。截至目前，入驻 “直猎邦 Pro” 的猎头，已经为候选人们发出年薪总包价值近十亿的 offer。

BOSS 直聘相关负责人表示，除了 “直猎邦 Pro”，基于平台金领、白领、蓝领、应届生用户的不同特点，未来平台也将持续为这些用户推出不同的个性化求职服务。