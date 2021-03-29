滴滴出行宣布在南非第二大城市开普敦开始司机招募，并将于近期开始在当地运营。此前，滴滴已于 3 月 1 日开始在南非主要港口之一伊丽莎白港试运营，正式进入非洲市场。不到 1 个月的运营，已经吸引了超过 2000 名司机注册，为当地 2 万多用户提供服务。

“南非在新冠肺炎疫情中受到较大影响，我们非常希望为这个美丽国家的恢复和重建尽自己的一份力。希望我们的到来，能为司机提供更好的收入来源，为乘客提供更安全、更实惠的出行服务。” 滴滴出行高级副总裁、国际化业务负责人朱景士表示。

目前，滴滴在海外 14 个国家提供服务，包括澳大利亚、新西兰、日本、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁、哥斯达黎加、巴拿马、俄罗斯、多米尼加和阿根廷。在拓展非洲市场的同时，滴滴拉美业务也在有序推进，并计划于今年 4 月进入厄瓜多尔。

滴滴国际化业务在开拓新市场时，也同样将国内的安全举措带到国外，具备端内报警功能、24 小时安全客服专线、司机安全教育等安全产品和功能。同时，自 2020 年新冠疫情爆发以来，滴滴在海外市场也采取多项措施支持当地疫情防控工作，包括：在车内安装防护膜、上线口罩识别功能；通过 “滴滴英雄” 计划为医护工作者提供免费或低价的出行、外卖服务；为医护人员、疫苗接种者提供用车服务来支持当地疫苗接种计划等。