IDC 近日发布了 《2021 年 V1 全球区块链支出指南》（IDC Worldwide Blockchain Spending Guide）。以下为报告内容：

IDC 于 3 月 24 号发布了《2021 年 V1 全球区块链支出指南》（IDC Worldwide Blockchain Spending Guide），从技术、行业、应用场景等多个视角发掘未来五年全球区块链市场中的潜在机会，同时总结了过去一年的市场发展情况。IDC 预测，2024 年全球区块链市场将达到 189.5 亿美元，五年预测期内（2020-2024）实现约 48.0% 的复合增长率。

中国区块链市场概览

回顾区块链政策，从 2019 年政府将区块链定义为核心技术自主创新重要突破口，到 2020 年发改委将区块链纳入新基建范畴，再到 “十四五” 规划中把区块链划为数字经济重点产业，一系列政策都为区块链市场发展提供了积极的引导信号，是区块链技术从项目试点走向商业推广阶段的强心剂。

在疫情被有效遏制及政策支持的双重利好下，IDC 对中国区块链未来五年的市场发展趋势持相对乐观态度。IDC 预测，中国区块链市场规模有望在 2024 年突破 25 亿美元，五年预测数据与上期相比整体上调 5%-10% 左右，基本恢复至疫情前水平。最新预测显示，中国区块链市场规模五年年均复合增长率（CAGR）将达到 54.6%，增速位列全球第一，且市场规模（作为单体国家）有望在五年预测期内保持全球第二。

技术维度

以技术架构为基准，IDC 将区块链支出划分为硬件、软件以及服务三层。区块链技术在中国仍处于发展初期，主要通过项目交付的形式落地，支出因此大量流向服务市场。另一方面，区块链平台（BASS）的稳步发展带动了围绕软件产生的相关支出，软件支出规模有望实现 58.5% 的年均复合增长率。IDC 预测，服务和软件支出仍将在中国区块链市场中扮演主导角色，而中国市场未来五年软件和硬件市场比重将有所提升。

行业维度

受大环境影响，2020 年疫情对金融、零售、制造等行业均造成了一定冲击。随着疫情的大规模扩散在中国被有效遏制，中国区块链市场整体向好，各行业支出规模呈现出明显回暖迹象，且有望在中长期恢复乃至超过疫前水平。以医疗保健行业为例，区块链技术在身份认证、电子病历、处方流转等场景得到初步应用。同时，2020 年，国家卫健委已将推进新兴技术应用标准化建设提上日程，医疗机构区块链应用将会成为未来发展的重点。区块链技术在医疗机构数据互联互通、医疗保险、基因测序等方面的实践将加速增长。IDC《全球区块链支出指南》最新预测数据显示，医疗保健行业市场发展前景广阔，五年 CAGR 将接近 80%，位列第二，且五年预测期内年均支出规模较上期数据上浮 30% 以上。

应用场景维度

在行业维度的基础上，IDC《全球区块链支出指南》进一步囊括了目前具有代表性的 18 个主要区块链应用场景，并根据市场动态持续进行场景更新。IDC 预测，区块链技术将被广泛应用于诸如贸易金融、身份管理等涉及多个行业的场景当中。就贸易金融而言，中国市场整体支出规模有望在 2024 年突破 3 亿美元。另一方面，在疫情防控常态化的大背景下，区块链技术在产品溯源、资产/货物管理等相应场景中将获得发展新机遇。具体来说，如何保证疫苗、冷链食品的安全性变得越发重要。利用区块链技术对产品生产源头、运输、分销的全链路进行跟踪，并进行不可篡改的上链记录，成为了热门解决办法。区块链溯源方案在为厂商产品提高公信力的同时，让消费者的购买更放心省心，也为监管和追责提供便利。这些相对新兴的实践思路让市场看到了区块链技术的潜力，也为技术厂商提供了发展的机会。

IDC 中国新兴技术研究部高级分析师洪婉婷表示， “2019 年，中共中央政治局第 18 次学习为区块链市场的发展奠定了基调。当前区块链底层架构百花齐放，厂商在众多场景进行探索尝试。未来市场将逐步走向融合，跨链、治理、通用化、联盟将是发展的关键词，同时典型的应用场景将得到彰显。而长远来看，区块链技术的价值不仅会从业务的降本增效中得到体现，更多地将在新的信任商业模式下发挥作用，区块链市场有望在长期中得到发展，甚至爆发繁荣景象”。