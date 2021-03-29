3 月 29 日，植物基蛋白饮品牌 oatoat 宣布完成数千万元人民币 A 轮融资，由五源资本领投，老股东华创资本及 IMO Ventures 继续跟投。这是 oatoat 继 2020 年 9 月产品上线来完成的第三轮融资。oatoat 表示，本轮融资将主要用于线下渠道的拓展与品牌建设等。

oatoat 成立于 2020 年 5 月，定位于「有着纯净配料表的中高端植物基蛋白饮」，品牌于 2020 年 9 月上线，配料表中只有水、燕麦、植物油和食用盐。

oatoat 目前的重要战略是高举高打线下渠道。oatoat 上线 5 个月即完成全家、便利蜂、红旗连锁、多乐之日等 8000 点位的渠道铺设，深入渠道贴合产品特性运营，曾于全家便利店进行早餐日的活动，并在多乐之日烘焙店主打早餐场景。

在 To B 端，oatoat 与精品咖啡馆共同研发燕麦拿铁，并实现茶饮渠道突破，与某植物奶茶品牌研发燕麦奶茶。oatoat 与精品咖啡鱼眼咖啡战略合作，线上推出联名礼盒，线下门店研发出创意饮品柚柚燕麦拿铁系列和柚柚燕麦冰奶茶系列，首日上线突破 1000 杯。

oatoat 注重研发和知识产权，自建产品研发团队，在研发后端得到应用专利研发人、江南大学张晖教授的指导与建议。团队近日进行了燕麦植物蛋白饮蛋白质优化，公司主体拥有专利版权，即将公布的新外观设计也申请了独立版权。

oatoat 注重自有供应链产品线的优化，认为深耕供应链是基础。近几个月来，oatoat 已经完成供应链改造，包括包装优化、可持续问题等十数项改造。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。