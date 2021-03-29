数字化母婴服务品牌贝康国际今日宣布完成 2 亿元 C1 轮融资。本轮融资由腾讯领投，高榕资本跟投，指数资本担任独家财务顾问。融资资金将主要用于深耕数智化后台服务系统研发，客户服务体验升级，高端人才引进及持续性扩大市场份额，同时，携手权威机构推动月子服务行业标准的建立。

贝康国际成立于 2017 年，致力于为新生代家庭提供更美好的母婴护理服务。其业务涵盖孕期护理、月子护理服务、驻家护理服务及线上健康管理。旗下的圣贝拉母婴护理中心和 BabyBELLA 母婴护理中心已在全国布局二十余家门店，覆盖主要的一二线城市。

贝康将加大 C 端体验产品的服务，持续 “新服务” 模式。本次数智化体验的产品升级 ，将围绕三个纬度进行升级，包括交互模式、运营模式、体验模式的升级。特别是在实现全国布局的进程中从门店、物流的智能化调配，标准化、精准和高效的系统，做到前沿引领，主要表现形式是：全链路的在线化、数字化和智能化。贝康认为，数字化升级是改变传统服务难标准化的必然路径，月子中心更是如此，数字化为极致标准化提供了可能，在母婴护理赛道验证完善之后，圣贝拉的这一套体系将能够直接复制到更多的家庭护理领域，从培训专业护理人才到线上家庭健康数据管理全面覆盖，旨在打造世界级家庭高端护理生态链。

腾讯投资董事总经理夏尧表示：“我们看好中国母婴产业的发展，月子中心正成为中国新一代妈妈的重要选择，迎来渗透率的快速提升。我们也看到数字化在母婴护理服务行业中起到越来越重要的作用。贝康国际成功培育了圣贝拉和 BabyBELLA 两个高端月子中心品牌，借力微信小程序搭建了成熟的母婴护理服务体系，并积极探索更多家庭护理场景的可能性。腾讯将持续助力更多线下服务业态进行运营提升和数字化升级，构建连接用户和商业的产业新生态。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。