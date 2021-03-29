根据 Strategy Analytics 发布的最新报告，通过与英国运营商 O2、沃达丰、EE/BT 和 Three 的密切合作，中国两大厂商小米和 OPPO 正迅速崛起。预计这两家公司将在 2021 年 Q1 获得高位数的出货量份额。

Strategy Analytics 总监 Woody OH 表示：“小米和 OPPO 分别在英国智能手机市场排名第三和第四，领先华为，他们正在巩固其在英国智能手机市场的份额。这两家中国厂商将优先向英国运营商直接发货 4G 和 5G 智能手机。运营商正在全国范围内扩大 5G 服务覆盖范围，并优先采购具有价格竞争力的 5G 智能手机，而华为已经出局。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 指出：“直到 2019 年，英国智能手机市场一直由苹果、三星和华为主导。然而，小米和 OPPO 已经迅速抓住了华为地缘政治问题带来的机遇。英国运营商需要一批创新的 OEM 厂商来提供物美价廉的高质量 4G/5G 设备，以支持向下一代 5G 技术的过渡。”

Strategy Analytics 高级分析师 Rajeev Nair 指出：“2020 年 Q4，小米 和 OPPO 在与各运营商的合作中都取得了中位数的份额。我们预计，2021 年 Q1 和 Q2，它们的份额将达到高位数。”