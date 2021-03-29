携客云（深圳市携客互联科技有限公司）今日宣布完成数千万元 B 轮融资，本轮融资由小米科技领投，深创投、老股东 IDG 资本跟投，华兴 Alpha 连续担任两轮融资的独家财务顾问。携客云表示，本轮融资的资金将用于持续加大产品研发迭代速度和增强客户服务能力，为企业用户不断优化产品体验和拓宽管理场景。

携客云致力于为制造业行业的中大型企业提供数字化采购管理 SaaS，助力采购商实现针对生产性物资及非生产性物资的供应商管理线上化、采购流程线上化、垂直行业线上寻源等功能。去年末，该公司正式推出针对上游大小型供应商的供应链协同管理 SaaS，解决上游供应商与下游客户的系统对接，完成快速供采协同、流程追踪、对账、结算管理等。

携客云针对制造行业特性，推出 SRM SaaS，串联采购商的采购部门、收货部门\仓库、质检部门、财务部门等，实现线上询价、招标、计划管理、订单管理、物流追踪、质量检查、对账付款、发票开具、供应商评价的全流程覆盖。为采购商带来的直接价值是：

1. 提高跟单效率：将原本由采购员人工管理供应商，通过邮件、Excel 等工具追踪采购订单的方式变成系统线上管理交付流程，系统自动催单的方式，大大提高所有采购订单的追踪能力；

2. 减少物料损失：系统跟踪供应商来料进度，预警有异常的物料，避免生产开始时零件不足，导致的临时调整的损失；

3. 减少存货风险：推动和供应商的 JIT 计划执行，实现按生产节奏送货，减少库存的数量和提高库存周转率；

4. 提高对账效率：实现自动化的供采双方账务核对，快速达成订单流、资金流、发票流的三流合一，将对账周期缩短到 1-3 天以内；

5. 改善供应商体系：建立采购商对供应商的评价体系，量化服务类型及维度，采购商可综合分析采购商的合作质量，并实现线上寻源。为更多提高供采双方的管理效率，携客云针对供应商提供了接口服务，实现市场主流 ERP 产品的快速对接，串联内外部系统，使供应商快速获取与下游客户的订单情况，完成线上订单管理、订单结算。

目前携客云的付费大中型核心企业已接近千个，上线供应商超 6 万家，覆盖制造业行业的各个细分领域，包括电子/电器、机械装备、汽车汽配、家具家居、五金、食品、包装、塑胶、纺织鞋服等，目前已出现一个供应商的 50 多家下游客户都上线在携客云平台上，也已有数十家供应商转变为采购商角色，再带动上游供应商商上线，网络效应已初具形态。未来携客云会继续在垂直行业深度服务，为制造行业采购商及供应商提供更多基于交易相关的综合服务。

携客云 CEO 张剑峰表示：“供应链是制造企业重要的组成部分，不但是企业最重要的成本支出，也直接影响企业的生产交付能力、产品品质能力以及研发创新能力，与上下游供应链的数据连通和高效协同，是企业智造转型的保障，依靠传统人工管理的方式很难实现对于供应链的精益化管理和实现协同制造。携客云通过 SaaS 的产品为企业提供低成本、易见效应用方案，使企业能够轻易实现供应链的数字化管理转型。我们相信通过供应链数字化和制造产业的互联互通，将为企业实现源源不断的供应链优化和模式创新。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。