根据 Sensor Tower 发布的最新商店平台数据，腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）2020 年吸金 27 亿美元，全球累计收入达到 51 亿美元。

以下为报告内容：

Sensor Tower 商店平台数据显示，腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入）2020 年吸金 27 亿美元，全球累计收入达到 51 亿美元。注：如无特别说明，后文数据均为合并《和平精英》。

去年 Q1 至 Q3 期间，《PUBG Mobile》平均每个季度收入为 7.04 亿美元。虽然去年 Q4 收入略微回落至 5.55 亿美元，但今年 Q1 其收入再次迎来增长，达到 7.09 亿美元。纵观 2020 年，《PUBG Mobile》在全球 App Store 和 Google Play 日均吸金 740 万美元。

正如其它手游一样，由于 COVID-19 全球爆发，过去一年《PUBG Mobile》收入表现强劲。去年 3 月，欧美各国实行首轮居家令，该游戏全球收入达到峰值 3 亿美元。在今年 1 月，该游戏吸金 2.59 亿美元，是其收入排名第三的月份。

区域市场方面，中国 iOS 玩家在《和平精英》累计氪金 28 亿美元。在海外市场，《PUBG Mobile》共吸金 23 亿美元。其中，美国作为海外最大的市场，贡献了该游戏总收入的 12.7%；日本市场次之，占 4.8%。

平台方面，来自苹果 App Store 的收入占该游戏全球总收入的 81.6%，Google Play 占比为 18.4%。但在海外市场，苹果 App Store 的收入占比为 58.6%， Google Play 占 41.4%。

作为全球最受欢迎的战术竞技手游，《PUBG Mobile》的成功不仅来源于其 IP 在 PC 端的影响力，更由于为移动端的体验做了大量优化。同时，通过不断推出赛季、品牌联动等，《PUBG Mobile》在过去三年成功保持了游戏热度，吸引玩家持续消费。此外，其新内容的更新速度在业内也十分罕见，仅 Epic《堡垒之夜》、米哈游《原神》等少数大作能与之比肩。