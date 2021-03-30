同城一对一急送平台闪送今日宣布完成 1.25 亿美元 D2 轮融资。本轮融资由顺为资本、五岳资本、SIG 海纳亚洲、天图投资、海松资本、Alpha SquareGroup、Axiom AsiaPrivate Capital、千山资本及中财荃兴资本共同投资，光源资本担任财务顾问。本轮融资后，SIG 海纳亚洲成为闪送第一大机构投资方。

此前闪送已经完成了多轮融资，2014 年闪送创立之初获得 400 万美元 A 轮融资，2015 年获得 B 轮 5000 万美元融资。2017 年上半年完成了 C 轮系列融资，总融资金额超过 1 亿美元，2018 年 8 月完成 6000 万美元 D1 轮融资。

闪送业务于 2014 年上线，截至目前，闪送平台闪送员注册量累计超过 400 万，每天能够接单的闪送员超过 100 万。截止到 2019 年年底，闪送累计服务用户已超过 1 亿。目前在闪送平台上的服务品类达到 1600 多种，囊括证件、文件、礼品递送、鲜花、蛋糕等配送以及 O2O 服务，并与金融、旅游、餐饮、快消、医疗、互联网等多个行业客户建立合作，满足了各种业务场景中的紧急递送需求。当前闪送服务时效达到平均 1 分钟响应，10 分钟上门，60 分钟送达全城。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。