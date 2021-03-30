医疗技术公司微云人工智能已完成 1 亿元新一轮融资，投资方为多家海外家族基金和上市公司。创始人刘鹏博士表示，本轮融资所募集资金将用于产品智能化升级以及隐形牙套品牌 “象贝” 的推广和升级。

2012 年，机器人学博士刘鹏创立微云人工智能，公司起先从机器人核心控制系统、决策系统入手，积累了机器人全场景的运动控制技术。该公司通过自主研发的 C2M 平台为数字化牙科提供高值品类的种植、修复和医美产品，产品 SKU 涵盖 1000 多种，已经实现全场景牙科品类的智能化交付。截止到 2021 年 2 月，微云已与全国超过 2 万家医疗机构达成合作，去年公司已实现过亿元人民币的营收。

2020 年，微云推出隐形矫正器品牌 “象贝” ，目前已经完成万例级病例交付。

经过 10 年的口腔行业打磨与沉淀，微云希望用人工智能技术打造结构性优势：以隐形牙套为例，微云基于数百万用户数据，通过 AI 模拟临床正畸过程和牙齿位移的方式与过程，计算并生成正畸治疗全周期的牙套模型（通常为 30-50 期），然后微云的医生通过 C2M 系统为患者微调数字化矫治方案，最终通过智能工厂进行微米级精度的生产交付。

其次，“象贝” 能够实现更高精度、更低重启率、更低成本，让牙科产品所见即所得。微云本身有数百项 AI 方面的发明专利，且充分应用在从口腔点云扫描、AI 仿真、AI 排牙和 AI 自动化生产的实际工艺中，在疫情之后，微云的优势更是显著，通常需要 300-500 人的工厂才能完成的订单，微云只需要数十人且产品更精确；大大降低人工参与，良品率也达到 97% 以上。

微云人工智能目前总部位于南京，团队超过 400 人，在中国北京、上海、美国设有研发中心。该公司曾在 2019 年宣布获得 A 轮融资，过往股东包括沸点资本、分众传媒、雅瑞资本、智友金苗基金，国内机器人领域顶级专家王田苗教授等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。