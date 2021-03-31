近日，苏州移动联合华为在苏州地铁进行了 5G 室内定位能力验证，在基站 pRRU 隐藏部署的情况下实现了地铁站台和站厅范围内 90% 的区域 3~5 米定位精度。这是 5G 室内定位功能在全球范围内首次现网验证。

大量的行业应用需要室内位置服务，比如室内导航、资产追踪、电子围栏、物流管理、人员管理等，行业客户有强烈的位置服务需求，市场空间广阔。但是传统室内定位技术种类繁多，且大都需要独立部署和维护，端到端成本高。随着 5G 的持续演进，在 2020 年中发布的 3GPP R16 版本中新增了定位功能，其利用 5G 大带宽带来的超高信号分辨率以及室内多点位测量等特性，通过与 MEC 配合，可以实现室内定位能力。

苏州移动采用华为 5G LampSite+MEC 室内定位解决方案首次在地铁场景进行验证。此方案中，LampSite 对 5G 终端的无线信号特征参数进行测量，并通过 LampSite 和 MEC 协同，采用定位算法对终端所处的地理位置进行估算。

相对其他传统室内定位技术，运营商部署 5G 室内定位技术的优势在于建设一张同时满足 5G 通信+定位能力的网络，实现一网两用，并且还可以通过 MEC 将定位能力开放给上层应用，促进 5G 行业生态繁荣。通过使用 5G 定位技术，行业客户不再需要单独建设定位系统，降低行业客户投资成本。

随着 5G 在行业的广泛应用，运营商可以凭借 5G 室内定位技术在交通枢纽、工业制造、医疗等对位置服务有需求的行业提供更多高价值服务，进一步拓展 5GtoB 行业空间。