苹果宣布将于 6 月 7 日至 11 日（我们这边是 6 月 8 日开始）以全在线形式举行一年一度的全球开发者大会（WWDC）。该公司表示，WWDC21 免费向所有开发者开放，将为 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的未来发展「带来独到的见解」。

据介绍，今年的大会包括主题演讲、State of the Union、在线讲座、一对一实验室等活动。

此外，苹果还宣布，为支持当地经济，并且作为 Apple 斥资 1 亿美元发起全新的种族平等及正义计划（Racial Equity and Justice Initiative）的一部分，公司承诺向 San José 市发起的教育和公平计划 SJ Aspires 提供 100 万美元。SJ Aspires 专注于帮助落后社区的年轻人设定目标，为接受大学教育铺平道路，通过提供基于成绩的奖学金计划，帮助增进学生对其大学和职业选择的理解，并提供个人指导和建议以及在线工具，以帮助减少黑人和棕色人种学生在获得学术机会方面面临的障碍。这项计划基于 Apple 与 San José 市及 San José 公共图书馆基金会（San José Public Library Foundation）为支持技术规划而建立的多年合作伙伴关系。