Google 的实验项目内部孵化器项目 Area 120 最近推出了新产品。新应用名为「Stack」，其借鉴了 Google 用于文档分析的 DocAI 企业工具，是一款适用于 Android 的文档扫描器应用。Google 表示，它可以将文档自动分类，并对文档内容（而不仅仅是标题）进行全文搜索。

「几年前，我的教育创业公司 Socratic 被收购时，我加入了 Google。在 Socratic，我们利用 Google 的计算机视觉和语言理解技术，让高中生的学习变得更加轻松。我想知道我们是否可以应用相同的技术来简化整理文档的工作，」Stack 团队负责人 Christopher Pedregal 说。

收购完成后，Pedregal 和他的同事 Matthew Cowan 加入了 Area 120，他们提出了一款可以使用 DocAI 及其人工智能技术的应用程序，以优化扫描收据、账单和其他重要文件的过程。该应用程序在 Android 上使用 Google 的生物特征认证，因此你可以开启人脸识别或指纹认证来保护敏感文档的安全。应用还会自动为扫描的帐单创建字段，以便填写截止日期和其他重要信息。

Pedregal 强调，Stack 尚处于「早期阶段」，这意味着应用「仍然会出错」。另外，既然是实验项目，Stack 可能也会被归为被 Google 砍掉的项目。当然了，如果项目未来被取消，你可以选择导出文档。

鉴于 Google 在理解文本和识别图像方面的技术实力，Stack 似乎可以被视作普通文档扫描应用的强大替代品。因此，如果你正在寻找一种更好的方式来归档整理纸质文档，或许可以试试它。