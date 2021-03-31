加密资产钱包 imToken 宣布完成 3000 万美元 B 轮融资。本轮融资由启明创投领投，IDG Capital、HashKey、Breyer Capital、Signum Capital、Longling Capital、SNZ 和个人投资者梁信军跟投。此前 A 轮独家战略投资方 IDG Capital 继续跟投。

imToken 成立于 2016 年，初心是打造一款安全好用的数字钱包，帮助用户轻松安全地使用区块链服务和应用。在 imToken 看来，基于区块链技术的加密数字钱包，将会成为新一代数字经济和数字社会的关键基础设施，帮助世界各地更多用户能够享受到全新金融范式和创新带来的便利。通过近 5 年的发展，imToken 已经成为区块链生态的重要入口，为全球 150 余个国家和地区超过 1200 万用户提供了安全可信赖的数字资产管理服务。截止到目前，imToken 用户自主管理的资产规模最高达到 500 亿美元，转账总金额超过 5000 亿美元。

新一轮融资将推进下一代产品 imToken 3.0 的开发：3.0 将设计全新的私钥管理机制，在安全保障之下让用户对私钥无感知；全局的身份账户体系，抹平不同网络的差异；改变金融服务的整合方式，为用户创造无缝体验。imToken 3.0 的目标是从根本上改善用户与区块链的交互方式，让区块链技术和开放式金融服务更广泛的用户群体。

此外，本轮融资将用于建立区块链技术研究院 imToken Labs，探索区块链前沿技术，以更好地服务 imToken 的用户。同时，团队还将在全球范围内招聘研究、市场和运营人才，推动 imToken 的国际业务增长。

imToken 创始人兼 CEO 何斌表示：“我们非常荣幸能够与区块链圈内外富有远见的投资人合作。imToken 在区块链行业已经默默耕耘近 5 年，我们能深切感受到区块链技术的巨大潜力，同时也清楚目前技术和产品所面临的三大挑战：用户理解和用户体验问题，私钥的安全保管问题，以及网络性能和成本问题。非常感谢新一轮融资所有投资方的信任，支持我们接下来通过 imToken 3.0 迎接这些挑战，为加密数字钱包走向主流化铺平道路，面向更广泛的用户群体提供安全、易用和平民化的产品和服务。imToken 的目标是在未来 5 年内为超过 1 亿用户提供服务。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。