数字媒体公司 Moonbug 今天宣布，将通过与爱奇艺和字节跳动/西瓜视频扩大和建立新的合作伙伴关系，将其最大的儿童节目 CoComelon 带到中国。Moonbug 表示，中国的数亿观众可以观看和收听普通话版和英语版的 CoComelon。

Moonbug 欧洲、中东和非洲及亚太地区董事总经理 Nicolas Eglau 表示：“将 CoComelon 引进到中国是 Moonbug 谱写全新扩张篇章的开端，并为未来伙伴关系的建立奠定了基础。我们的目标是确保每个中国孩子都能通过一个或多个他们喜欢的平台与 CoComelon 角色建立联系。”

Moonbug 成立于 2018 年，为儿童提供基于价值的教育节目。其备受欢迎的儿童节目阵容包括 CoComelon、Blippi、Little Baby Bum、My Magic Pet Morphle、Supa Strikas、Go Buster、Playtime with Twinkle、Gecko’s Garage 和 ARPO 等，并提供 27 种语言版本。

Moonbug 拥有超过 550 小时的内容库，并在全球 100 多个平台上发行，包括迪士尼、KT Corporation、SK Broadband、Tutaya、腾讯、字节跳动/西瓜视频和阿里巴巴的优酷。