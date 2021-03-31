众所周知，PayPal 计划将加密货币作为付款方式，现在，该公司宣布美国用户可以通过「Checkout with Crypto」功能来做到这一点，这一功能现已推出。

继去年 11 月为美国用户提供直接从帐户中购买和出售加密货币的功能之后，PayPal 的新「Checkout with Crypto」功能让用户可以即刻将比特币（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）、莱特币（Litecoin）或比特币现金（Bitcoin Cash）转换为美元（无需额外交易），之后 PayPal 会继续完成交易。如果商家不使用美元，PayPal 也会按照其设置的标准汇率将美元转换为当地货币。

如果用户持有「足够的加密货币余额来满足符合条件的购买」，该功能将自动出现在 PayPal 钱包中，并且用户将能够在应用中查看每种加密货币的余额。每次购买只能使用一种加密货币。

在 PayPal 之前，其竞争对手 Square 于 2018 年在 Cash App 上推出了比特币支持。推出以加密货币作为支付方式的功能，使得 PayPal 既是主流的数字钱包又是加密货币交易所，这可以简化加密货币作为更常见的支付方式的使用流程。在上周的投资者日上，PayPal 称其拥有 3.77 亿活跃账户。