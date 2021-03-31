真我发布首款搭载天玑 1200 的旗舰手机真我 GT Neo。1799 元起的价格，也极具竞争力，显然是为了在市场中获得更多的年轻用户群。realme 副总裁徐起在发布会上透露，2021 年一季度，realme 手机销量近乎追平去年全年销量，同比增长 463%。作为手机市场最年轻的玩家之一，这一步意义非凡。而随着真我 GT Neo 的发布，双平台双旗舰战略的推进，4 月手机市场 realme 将持续收获更好的市场反馈。

真我 GT Neo 是 realme 首款天玑 1200 旗舰手机。天玑 1200 芯片综合性能实力得到行业的普遍认可，在 5G 芯片中被认为处于行业领先的第一梯队。其采用台积电 6nm 新制程工艺，拥有 “1+3+4” 旗舰级八核架构设计，最高主频 3.0GHz，Cortex-A78 超大核，是真我 GT Neo 强劲的性能基础。

在强劲性能之外，凭借芯片的先进 5G 连接技术，真我 GT Neo 将带来领跑全球 5G 的终端体验。首先 VoNR 技术商用后 5G 通话更清晰，延迟更低，防止回落至 4G。其次手机的两个卡槽同时支持 5G 信号在线。此外双载波聚合技术可以通过实现两个频段的聚合来达到更快的网络连接速度。而集成式 5G 基带可以获得功耗优势，提升手机的续航水平。

真我 GT 的性能表现，离不开优秀散热技术的强力支持，创新的 3D 钢化液冷散热不乏好评。作为 GT 系列战略成员，真我 GT Neo 继承了 GT 系列的强悍基因，同样搭载 3D 钢化 VC 液冷散热。创新的 3D 钢化 VC 液冷散热不仅大幅度提高了均热板的强度，同时内部的结构优化也让整体的散热效率进一步提升。配合 100% 覆盖核心发热源的多重立体散热系统，高性能的同时保持冷静。真我 GT Neo 的续航方案，完美解决了续航与手感不可兼得的难题。4500mAh 大电池，50W 智慧闪充，全部装进 GT Neo 不到 180g 的超轻薄机身里。

其中，真我 GT Neo 的 50W 智慧闪充技术，16 分钟就可以充满 50%，碎片化的时间就可以让手机迅速回血。GT 模式下，系统将开放高帧率白名单，支持更多游戏的高帧模式，同时保证帧率稳定性，为极客玩家带来更极致的性能体验。

为更好地让消费者在 GT 系列上体验速度感，realme 与 QQ 飞车手游 S 联赛一起深度合作，成为 QQ 飞车手游 S 联赛行业首席合作伙伴，同时，GT 系列凭借优秀的性能，也将成为 QQ 飞车手游 S 联赛官方赛事指定用机。不仅好看，而且要好用。8.4mm 厚度加 179g，真我 GT Neo 真正做到了超轻薄。与此同时，120Hz 三星电竞屏的加持，为用户的游戏体验进一步加分。最高 360Hz 的触控采样率，同时支持游戏中灵敏度地自定义调节。

真我 GT Neo 搭载 6400 万超清三摄，其中主摄为索尼 6400 万相机，拥有 1/1.73 英寸大底，可以直出 6400 万像素超高清照片。同时真我 GT Neo 还支持 6400 万超清多帧合成技术，让高像素照片的细节和纯净度进一步提升。与此同时，真我 GT Neo 搭载天玑 1200 在图像 ISP 处理能力上再次精进，在夜景出片的速度和质量上呈现出肉眼可见的提升。此外，真我 GT Neo 前置自拍功能同样丰富：AI 证件照、人像虚化和人像超级夜景等等功能，更全面解决年轻人随时随地多场景自拍的需求。

realme 真我 GT Neo 售价在此次发布会上同步揭晓，6GB+128GB 版售价 1799 元、8GB+128GB 版售价 1999 元、12GB+256GB 版本售价 2299 元。