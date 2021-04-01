App Annie 发布了《2021 年移动游戏市场报告》，报告显示，游戏在移动应用业务中占据主导地位，尤其是在收入方面。2020 年，应用的用户支出为 1430 亿美元。其中有 1000 亿美元花在游戏上。

以下为报告内容：

2021 移动游戏报告：全民宅家娱乐的一年里，移动游戏发展达到新的高度

而且它的发展势头不会就此止步。我们预计在 2021 年，移动游戏中的用户支出将达到 1200 亿美元，令所有其他游戏形式的收入相形见绌。

《2021 年移动游戏市场报告》的数据再次证明，游戏在移动应用业务中占据主导地位，尤其是在收入方面。2020 年，移动应用的用户支出为 1430 亿美元，其中有 1000 亿美元花在游戏上。换句话说，每当用户在 iOS 和 Google Play 上花出 1 美元，游戏就占了 70 美分。

“在吃鸡游戏中，与流行歌手的战略合作极大地提高了用户获取的效率，因为在几乎没有现场音乐会的一年里，他们提供了虚拟的数字音乐会。“App Annie 高级市场洞察经理 Lexi Sydow 认为，“尽管广告行业整体需求疲软，但在 2020 年，广告仍然是移动游戏变现的重要途径。事实上，移动广告在 2020 年推动了整个广告行业的发展，而游戏是其中的主要贡献者。” 我们还发现，游戏广告的用户参与度也达到了有史以来的最高水平，ironSource 广告中介平台上的每日活跃用户展示量同比增长了 51%。2020 年，人们在保持社交隔离的同时希望能够娱乐、进行社交和打发时间，而这一切都来自他们的便携式游戏机——他们的手机。

游戏在下载量方面也占据上风，只是领先幅度没有那么大。2020 年，用户下载的移动应用中有 36% 是游戏，即在 2180 亿次下载量中占 800 亿次，其增长速度比各类应用整体下载量增长高出 2.5 倍。而在用户时长方面，过去一年人们在移动游戏上花费的时间为 2960 亿小时，与 2019 年的 2220 亿小时相比增加了 35%。这些数据表明，移动游戏作为一个平台实现了显著的上升。这是一个仅有十年发展历史的市场，其中的游戏产品要么是免费的，要么是支持应用内购买。

然而，我们预计今年的移动游戏用户支出将超过 1200 亿美元（比 2020 年增长 20%）。这比主机、PC、Mac 和掌上游戏机的用户支出总和还要多 出 50%。

移动游戏市场一分为二：硬核游戏和休闲游戏

移动游戏市场有两种截然不同的游戏类别。一种是休闲游戏，它们大多支持免费下载，并通过广告变现。这些游戏受到大量休闲玩家的 “青睐”。 另一种是 “硬核” 游戏。这类游戏更有可能将应用内购买作为硬核玩法的一部分，进而实现变现。它们会吸引更忠实的用户群体，该群体通常会花费更长的时间玩游戏。

《2021 年移动游戏市场报告》的指标明确反映了这些差异。休闲游戏在下载量方面遥遥领先。它们在全部的游戏下载量中占据 78%，硬核游戏占 20%，其他游戏占 2%。

与之相反，硬核游戏玩家创造了 66% 的总收入。也就是说，三分之二的收入来自下载量仅占总数五分之一的硬核游戏。硬核玩家也贡献了 55% 的移动游戏使用时长。

游戏活动中的用户支出增长一倍以上，达到 530 亿美元

一直以来，免费增值模式是主流的移动游戏变现模式。也就是说，大多数游戏都可以免费下载，并通过应用内广告或应用内购买来完成变现。在应用内购买中最常见的形式之一就是游戏内活动。通常，游戏内活动会呈现新的内容或挑战。它们可能是周期性的，也可能在特定时间出现。有些活动提供奖励，让玩家获得游戏优势或进入更高的关卡。

我们的报告显示，游戏内活动是 2020 年游戏每用户平均收入 (ARPU) 增长的主要推手，其他主要的变现模式是定制（如定制角色）和排行榜。

对于热门休闲游戏 Among US ，2020 是非比寻常的一年

毫无疑问，2020 年最突出的游戏就是 Among Us。它是 2020 年下载量排名第一的休闲游戏，平均月活跃用户数排名第三。

它的成功几乎没有任何预兆。Among Us 2018 年由独立工作室 InnerSloth 发行，当时并没有引起太多关注。游戏的主线任务是在一艘宇宙飞船上，机组人员必须在他们被消灭之前找出冒名顶替者。Among Us 起初表现平平，直到 2020 年 7 月，游戏电视频道 Twitch 上的知名网红开始玩这款游戏，才让这款游戏一夜爆火。根据我们的数据，截止到 2020 年 10 月，该应用的月活跃用户数约为 2.95 亿。

正因如此，2020 年 Among Us 主宰了 “突破” 游戏榜单。从下载量来看，这款游戏在阿根廷、加拿大、美国、墨西哥、澳大利亚、韩国和英国的下载量同比增长率均名列第一。

《王者荣耀》和《精灵宝可梦 GO》领先硬核游戏

硬核游戏市场上用户支出排名第一的游戏是《王者荣耀》，这是腾讯公司开发的一款在线多人竞技游戏 (MOBA)。作为一款硬核游戏，它利用排行榜和社交资产等战略玩法机制，以及战斗通行证和消耗品等变现功能来增加游戏粘性，最终实现创收。

《精灵宝可梦 GO》也在这一年取得了不错的成绩，在硬核游戏的用户支出排行榜中名列第二。鉴于玩这款游戏通常需要在户外四处走动，在全球各地都实施居家隔离的一年中，取得这样的成绩实属不易。当然，美国开发商 Niantic 迅速推出了无需出行便可收集精灵宝可梦的方法。

使用时长年度 “突破” 游戏——ROBLOX

使用时长方面表现最突出的游戏则是 ROBLOX。这款游戏在德国、俄罗斯、英国、韩国、巴西、加拿大、墨西哥和美国的使用时长 “突破游戏” 排行榜上都占据榜首。比起一款游戏，ROBLOX 更像是一个平台。玩家可以见面并进行社交，还可以选择在 ROBLOX 中玩各种游戏。利用创造引擎 Roblox Studio，他们也可以创造自己的游戏，并从产生的利润中获得分红。据 Roblox 估计，玩家在 2020 年总共赚取了 2.5 亿美元。该公司前不久在纽交所上市公开募股，估值超过 450 亿美元。

本文的移动游戏市场分析摘选自 App Annie 的《2021 年移动游戏市场报告》。