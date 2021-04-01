App Annie 发布了《2021 年移动游戏市场报告》，报告显示，游戏在移动应用业务中占据主导地位，尤其是在收入方面。2020 年，应用的用户支出为 1430 亿美元。其中有 1000 亿美元花在游戏上。

以下为报告内容：

2021 移动游戏报告：全民宅家娱乐的一年里，移动游戏发展达到新的高度

而且它的发展势头不会就此止步。我们预计在 2021 年，移动游戏中的用户支出将达到 1200 亿美元，令所有其他游戏形式的收入相形见绌。

《2021 年移动游戏市场报告》的数据再次证明，游戏在移动应用业务中占据主导地位，尤其是在收入方面。2020 年，移动应用的用户支出为 1430 亿美元，其中有 1000 亿美元花在游戏上。换句话说，每当用户在 iOS 和 Google Play 上花出 1 美元，游戏就占了 70 美分。

“在吃鸡游戏中，与流行歌手的战略合作极大地提高了用户获取的效率，因为在几乎没有现场音乐会的一年里，他们提供了虚拟的数字音乐会。“App Annie 高级市场洞察经理 Lexi Sydow 认为，“尽管广告行业整体需求疲软，但在 2020 年，广告仍然是移动游戏变现的重要途径。事实上，移动广告在 2020 年推动了整个广告行业的发展，而游戏是其中的主要贡献者。” 我们还发现，游戏广告的用户参与度也达到了有史以来的最高水平，ironSource 广告中介平台上的每日活跃用户展示量同比增长了 51%。2020 年，人们在保持社交隔离的同时希望能够娱乐、进行社交和打发时间，而这一切都来自他们的便携式游戏机——他们的手机。

游戏在下载量方面也占据上风，只是领先幅度没有那么大。2020 年，用户下载的移动应用中有 36% 是游戏，即在 2180 亿次下载量中占 800 亿次，其增长速度比各类应用整体下载量增长高出 2.5 倍。而在用户时长方面，过去一年人们在移动游戏上花费的时间为 2960 亿小时，与 2019 年的 2220 亿小时相比增加了 35%。这些数据表明，移动游戏作为一个平台实现了显著的上升。这是一个仅有十年发展历史的市场，其中的游戏产品要么是免费的，要么是支持应用内购买。

然而，我们预计今年的移动游戏用户支出将超过 1200 亿美元（比 2020 年增长 20%）。这比主机、PC、Mac 和掌上游戏机的用户支出总和还要多 出 50%。

移动游戏市场一分为二：硬核游戏和休闲游戏

移动游戏市场有两种截然不同的游戏类别。一种是休闲游戏，它们大多支持免费下载，并通过广告变现。这些游戏受到大量休闲玩家的 “青睐”。 另一种是 “硬核” 游戏。这类游戏更有可能将应用内购买作为硬核玩法的一部分，进而实现变现。它们会吸引更忠实的用户群体，该群体通常会花费更长的时间玩游戏。

《2021 年移动游戏市场报告》的指标明确反映了这些差异。休闲游戏在下载量方面遥遥领先。它们在全部的游戏下载量中占据 78%，硬核游戏占 20%，其他游戏占 2%。

与之相反，硬核游戏玩家创造了 66% 的总收入。也就是说，三分之二的收入来自下载量仅占总数五分之一的硬核游戏。硬核玩家也贡献了 55% 的移动游戏使用时长。

游戏活动中的用户支出增长一倍以上，达到 530 亿美元

一直以来，免费增值模式是主流的移动游戏变现模式。也就是说，大多数游戏都可以免费下载，并通过应用内广告或应用内购买来完成变现。在应用内购买中最常见的形式之一就是游戏内活动。通常，游戏内活动会呈现新的内容或挑战。它们可能是周期性的，也可能在特定时间出现。有些活动提供奖励，让玩家获得游戏优势或进入更高的关卡。

我们的报告显示，游戏内活动是 2020 年游戏每用户平均收入 (ARPU) 增长的主要推手，其他主要的变现模式是定制（如定制角色）和排行榜。

对于热门休闲游戏 Among US ，2020 是非比寻常的一年

毫无疑问，2020 年最突出的游戏就是 Among Us。它是 2020 年下载量排名第一的休闲游戏，平均月活跃用户数排名第三。

它的成功几乎没有任何预兆。Among Us 2018 年由独立工作室 InnerSloth 发行，当时并没有引起太多关注。游戏的主线任务是在一艘宇宙飞船上，机组人员必须在他们被消灭之前找出冒名顶替者。Among Us 起初表现平平，直到 2020 年 7 月，游戏电视频道 Twitch 上的知名网红开始玩这款游戏，才让这款游戏一夜爆火。根据我们的数据，截止到 2020 年 10 月，该应用的月活跃用户数约为 2.95 亿。

正因如此，2020 年 Among Us 主宰了 “突破” 游戏榜单。从下载量来看，这款游戏在阿根廷、加拿大、美国、墨西哥、澳大利亚、韩国和英国的下载量同比增长率均名列第一。

《王者荣耀》和《精灵宝可梦 GO》领先硬核游戏

硬核游戏市场上用户支出排名第一的游戏是《王者荣耀》，这是腾讯公司开发的一款在线多人竞技游戏 (MOBA)。作为一款硬核游戏，它利用排行榜和社交资产等战略玩法机制，以及战斗通行证和消耗品等变现功能来增加游戏粘性，最终实现创收。

《精灵宝可梦 GO》也在这一年取得了不错的成绩，在硬核游戏的用户支出排行榜中名列第二。鉴于玩这款游戏通常需要在户外四处走动，在全球各地都实施居家隔离的一年中，取得这样的成绩实属不易。当然，美国开发商 Niantic 迅速推出了无需出行便可收集精灵宝可梦的方法。

使用时长年度 “突破” 游戏——ROBLOX

使用时长方面表现最突出的游戏则是 ROBLOX。这款游戏在德国、俄罗斯、英国、韩国、巴西、加拿大、墨西哥和美国的使用时长 “突破游戏” 排行榜上都占据榜首。比起一款游戏，ROBLOX 更像是一个平台。玩家可以见面并进行社交，还可以选择在 ROBLOX 中玩各种游戏。利用创造引擎 Roblox Studio，他们也可以创造自己的游戏，并从产生的利润中获得分红。据 Roblox 估计，玩家在 2020 年总共赚取了 2.5 亿美元。该公司前不久在纽交所上市公开募股，估值超过 450 亿美元。

本文的移动游戏市场分析摘选自 App Annie 的《2021 年移动游戏市场报告》。

app annie 手机 手游 报告 游戏 移动