苹果日前宣布已超越 2 千兆瓦清洁能源生产目标，加快步伐助推中国的绿色经济转型。此举每年可通过太阳能，风能和其他可再生能源解决方案减少近 400 万吨二氧化碳的排放，相当于约 100 万辆汽车停驶一年。

2019 年，苹果及其在中国的供应链企业共同承诺直接投资近 3 亿美元用于发展可再生能源项目，目前该计划也取得进展：这些资金将于明年年底之前得到充分利用，支持一系列项目，有望再增 1 千兆瓦可再生能源。

「Apple 致力于引领保护地球的行动，应对气候变化并保护我们所有人的共享资源，」Apple 副总裁、大中华区董事总经理葛越表示。「与本地的合作伙伴携手，我们正在帮助保护中国的绿水青山，造福子孙后代。」

该公司称，在中国达成 2 千兆瓦清洁能源目标是一个重要里程碑，「标志着 Apple 及其供应商通过业界领先的清洁能源计划向着绿色未来的目标继续迈进」。去年有 15 家中国供应商承诺加入该计划，并将在其 Apple 生产环节使用 100％ 可再生能源。

去年 7 月，苹果宣布将于 2030 年在供应链和整个产品生命周期中实现 100％ 碳中和的目标。

Apple 还在不遗余力地保护中国宝贵的自然资源，包括森林和水资源。通过与美国自然保护基金会和世界自然基金会的合作，Apple 改善了对中国超过 600 万亩人工林的管理，并继续投资用于森林的保护和恢复，在降低碳排放的同时，增加了世界范围内负责管理森林制品的数量。 今年，Apple 与国际可持续水管理联盟延续了双方的长期合作关系，将为中国及世界各地各行各业持续投入，致力于高效和安全地利用水资源。通过这一合作关系和该联盟基于负责任的水资源管理国际标准认证流程，Apple 的供应链企业得以向一流的水资源管理水平看齐。Apple 与国际可持续水管理联盟的合作建立在 Apple “清洁水项目” 这一创新水资源保护计划的基础上，该项目截至 2020 年总共节约 1.563 亿立方米淡水资源。

题图：位于中国湖南道县的协合井塘风电场由协合新能源集团开发，清洁能源装机容量为 48 兆瓦。｜Apple