IDC 发布了《中国无线耳机设备市场季度跟踪报告，2020 年第四季度》，报告显示，2020 年中国无线耳机市场出货量为 9610 万台，同比增长 23.5%。其中真无线耳机占比 66%，同比增长 44.1%。

中国蓝牙耳机市场发展主要特点：

手机厂商优势将进一步凸显

IDC《中国无线耳机设备市场季度跟踪报告，2020 年第四季度》显示，2020 年中国蓝牙耳机市场上手机厂商出货量占比 38%，同比增长个 4 个百分点。手机厂商凭借移动生态、品牌和渠道等资源，将进一步在无线耳机市场上快速增长。未来手机厂商在智能手机和无线耳机的销售策略也将成为市场格局的重要变量之一。

中端市场在两级分化的格局中将逐渐成长

无线耳机市场的两级分化格局明显，$50 以下的入门级市场和 $100 以上的高端市场出货量占比超过 9 成。为了适应需求多元化，两级市场空间正在逐渐向中端市场溢出，$50-100 价格段的中端市场占比逐渐增长。

主动降噪功能的产品价格将进一步下探

主动降噪产品是目前无线耳机市场上最受关注的功能之一，IDC《中国无线耳机设备市场季度跟踪报告，2020 年第四季度》显示，2020 年中国蓝牙耳机市场上主动降噪产品出货量占比 27%，同比增长 9 个百分点。同时，随着降噪方案的成熟，主动降噪产品的价格在逐渐下探。主动降噪产品中，$50-100 价格段的中端市场占比超过 10%。

无线耳机的新形态在逐渐兴起

智能眼镜式的无线耳机经过 Bose 和华为的早期试水后，正逐渐吸引更多厂商和创业者的关注。拥有内容和技术的互联网厂商在这一新兴形态的基础上，更加积极探索头戴视听设备的可能。

IDC 中国高级研究经理潘雪菲认为：“得益于其多样化的使用场景和多种功能的升级空间，无线耳机市场是目前成长速度最快的智能移动终端设备之一。这一市场不仅推动了多家本土音频厂商的崛起，其在语音交互和视听体验上的发展潜力，也赋予了科技厂商和投资者更多想象空间。”