微软去年夏天宣布将关闭 iOS 和 Android 版 Cortana 应用，时至今日，该语音助理已经正式在两大平台下线。微软已经在 App Store 和 Google Play 商店下架了这款应用，并终止了包括 Surface 耳机在内的多种设备的 Cortana 支持。

「正如我们在 7 月份宣布的那样，随着 Cortana 继续发展为生产力助理，我们将很快终止对 Android 和 iOS 上的 Cortana 应用程序的支持，」微软在一份支持文档中表示。「从 2021 年 3 月 31 日开始，你创建的 Cortana 内容（例如提醒和列表）将不再在 Cortana 移动应用程序中起作用，但仍可以通过 Windows 中的 Cortana 进行访问。」目前，Cortana 提醒、列表和任务在 Microsoft To Do 应用程序中可用。

微软于 2015 年 12 月在 iOS 和 Android 平台上推出了 Cortana。该应用程序最初旨在连接 Windows 10 PC 和手机，尽管进行了重大重新设计，但遗憾的是 Cortana 未能受到广泛关注。微软首席执行官 Satya Nadella 意识到公司在几年前与其他智能助理竞争时所遇到的困难，该公司早已不再将 Cortana 视为 Alexa 和 Google Assistant 的竞争对手。

微软曾经设想过未来将有多款支持 Cortana 的冰箱、烤面包机和恒温器等产品，但随着终结对 Harman Kardon Invoke 智能音箱的 Cortana 支持，这个美梦还没开始做就已经结束了。

Cortana 的命运并没有完全终结。微软仍在对话式 AI 中看到价值，并且该公司正试图将 Cortana 重新定位为数字助理，以改善公司面向企业的产品。