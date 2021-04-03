年轻人选购手机，都需要一个不错的颜值。而当你满足了外观设计之外，内在也不能缺少，同时还必须要有一个不错的价格。这就是 realme GT Neo 要回答的需求，很显然，他们希望这款机子成为年轻人的一台称心之选。

先来看外观设计。作为面向年轻人的科技潮牌，realme 提取了科幻文化中最受 Z 世代欢迎的赛博朋克文化，将赛博朋克风格元素融合进工业设计中。你可以看到一些冷酷的色泽，但同时又不失现代的科技和独特的品位。手机外壳上那微米级哑面制造工艺，让抓握的手感很细腻，同时拿起折射的观感又符合年轻人的品位。realme 将品牌 LOGO 和 Slogan“DARE TO LEAP” 相结合嵌入设计中，从而表达出一定的品牌调性。为了迎合不同的人群需求，真我 GT Neo 产品颜色分别为 “最终幻想”、“极客银” 和 “骇客黑”。

再来看下机身正面。它的三围尺寸是 158.5*73.3*8.4 mm，厚度 8.4mm，重量约 179g，这是一款超薄手感的 5G 手机。转到背面，可以看到 6400 万索尼超清主摄——搭载 Sony IMX682 传感器，1/1.73 英寸，等效焦段 26mm，通过像素四合一技术，单像素可达到 1.6μm；此外，800 万像素超广角镜头——119°超广角，取景范围是普通广角镜头的 4 倍，单像素可达到 1.12μm，并且采用了 DLDC 双重防畸变引擎，广阔画面不变形。所以，从拍摄能力上看，realme GT Neo 也符合潮流所需。还有前置采用 1600 万像素超清主摄，对于那些喜欢自拍的用户来说，也是个不错的配置。

正面的屏幕是 120Hz Super AMOLED 电竞屏，视网膜级分辨率 2400×1080，显示效果细腻。夜拍方面，支持新一代 Pure Raw 夜景算法，AI 自动去坏点，AI 降噪，暗光画面细节表现力再次提升。这点可以从实际拍摄的样张感受到。在夜间场景下，realme GT Neo 的拍摄成像速度很快，拍的的照片细节到位，线条清晰，噪点能够得到有效控制。

在续航能力方面，内置了 4500mAh 电池，还搭配有全新 50W SuperDart 闪充技术，配备高效电荷泵，仅需 16 分钟，即可充电 50%。为了迎合用户的娱乐和视频需求，拥有 Dolby Atmos 和 Hi-Res 双重认证，无论是看电影还是听音乐，都能拥有极佳的音效。另外，在人性化的配置方面，真我 GT Neo 也是诚意有加，包括屏下指纹，双频 GPS、多功能 NFC、3.5mm 耳机孔都有配置。

在软件方面，系统用的是升级的更加流畅的 Realme UI 2.0，图标提供更多自定义项目，无论是调整应用名称的字号，或者是应用任意你喜欢的第三方图标包，都可轻松实现。推出的深海隐私保护计划，将个人信息 “深藏海底”。另外，为了照顾到游戏用户的体验，还允许社交消息以弹幕的形式呈现，玩游戏也不耽误查看消息。微信、QQ 等消息可以小窗回复，输入法同步缩小并可以自由移动。而 Tactile Engine 线性马达能带来沉浸式交互体验，打造 4D 游戏振感，全方位沉浸体验，支持《王者荣耀》、《王牌战士》、《量子特攻》。系统内部适配了多重场景的振动模式。

总体来说，真我 GT Neo 是款用心的产品，1799 元起跳的价格也符合年轻人的消费层级。最主要的是，配置和用料都相当到位，可谓是良心之作，称心之选。