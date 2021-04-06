新奥哲 新可能 企业数字化服务商奥哲迎来全新转折点

3 月 30 日，“总有新可能” 奥哲品牌全新升级暨新品发布于线上召开。会上，奥哲宣布了新一轮面向未来的升级，不仅公布了全新的品牌形象及品牌主张，还推出面向业务人员的数字化管理工具-奥哲·有格。

“低代码已经深入到企业的核心应用，成为了企业数字化的核心引擎。” 奥哲创始人兼 CEO 徐平俊在会上发表《新奥哲，新可能》的主题演讲，他表示，数字化是企业大繁荣的基础。未来，65% 的企业数字化应用将使用低代码进行构建。

同期，奥哲宣布启动 “星火计划”，旨在协同行业伙伴开启数字化赋能，共同打造数字化应用生态，助力各行各业实现数字化转型。

十年峥嵘，从新出发

“当下这个时代，可以说是一个「大灭绝」和「大繁荣」的时代。2000-2020 年，52% 的财富 500 强已经消失。未来十年，40% 的财富 500 强公司也将逐渐消失。同时期，全新 DNA 的企业正在繁荣生长。” 徐平俊表示，数字化是企业大繁荣的基础。低代码已经深入到企业的核心应用，成为了企业数字化的核心引擎。

奥哲创始人兼CEO 徐平俊

发布会上，徐平俊回顾了公司过往十年的发展历程，而后郑重公布了全新品牌主张：奥哲，总有新可能，以及全新品牌形象。其中，新可能代表了新机遇、新产品、新技术、新力量以及新责任等。

品牌形象和主张的改变，代表着奥哲赋能企业数字化转型的信心和决心，意味着奥哲发展战略上的新一轮调整，其数字化战略构想已迈入新的阶段。

“企业需要通过技术来落地经营管理思想，但业务与技术之间存在天然的鸿沟。” 奥哲联合创始人兼 CTO 张华在主题为《新技术，新未来》的演讲中指出，过往十年，奥哲一直在帮助企业跨越这道鸿沟。

奥哲联合创始人兼CTO 张华

奥哲高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，目前拥有两大研发中心，技术人员占比高达 80%，其研发团队大多来自金蝶、微软、华为、用友等世界知名企业。此外，奥哲每年将 30% 的收入投入研发，并在低代码核心领域的专利数达到第一。

经过 10 年耕耘，依托在流程数字化领域的强大积累，奥哲通过低代码产品进入业务全面数字化领域，目前已服务超过 10 万家企业用户，包括 60% 中国 500 强企业，500+大型集团企业，遍布制造、地产、能源、金融、互联网、医疗、教育、政府等 30 多个行业，获得了包括阿里、高榕在内的多轮资本投资。

目前，奥哲的人员规模已从成立时间的两人扩展到现在的近千人、估值从数十亿朝着千亿的方向前行。同时，奥哲建立了北上广深、成都、武汉、杭州、青岛为中心的 8 大直属机构，辐射全国 200+大中城市的本地化服务网络。

值得一提的是，疫情期间，奥哲助力多个政府组织快速搭建抗疫系统及平台，为包括北京、天津、广东、湖北、海南在内的全国三分之一的省市提供抗疫相关的系统建设支持。

“正是秉承‘科技驱动企业数智化’ 这一不变的初心使命，奥哲才实现了现在这么多的可能。” 徐平俊指出，未来，奥哲期待为更多的客户带来数字化的新可能，成为更多客户的数字化战略合作伙伴，给整个行业带来更多的新力量。

奥哲·有格，轻松搞定企业数字化

奥哲·有格的推出，不仅满足了业务人员进行数字化开发和管理的需求，同时进一步补齐了奥哲低代码的产品矩阵。

“这个世界上有两件事情是最难办到的，一是把别人的钱装进自己的口袋，二是把自己的思想装进别人的脑袋。” 奥哲副总裁尹鹏在主题为《新产品，新方式》的演讲中指出，业务人员的开发需求往往都要靠开发人员实现，并需要经过反复沟通修改的漫长过程，导致了许多本来可以被数字化的业务仍然采用着原始手段。

奥哲副总裁 尹鹏

奥哲认为，让普通的业务人员自己实现数字化需求，成为了一种新的可能，同时也是必然的趋势。这一判断也是奥哲·有格产生的契机。

在长期的探索中，奥哲发现几乎所有的低代码产品在降低门槛的路上都是沿着程序员的思维模式发展，寄希望于不断降低技术门槛、让用户少些或不写代码，但程序员的思维模式对于业务人员来说才是一个难以逾越的门槛。

“奥哲·有格，就是一款人人会用的数字化管理工具，其设计理念从业务思维出发，先满足用户最直接的需求而不是教育用户如何去换一种形式编程，让企业数字化转型水到渠成。” 尹鹏表示，数字化时代，全民 ‘开发’ 将成为一种新的工作方式。奥哲·有格，将成为开启新方式的钥匙。

云枢7.0重磅升级，企业数字化引擎

奥哲·云枢的升级，契合了目前企业快速完成数字化转型的强烈需求。

“企业数字化进入了深水区，业务和 IT 之间的鸿沟在进一步加大。” 发布会上，奥哲副总裁朱鹏喜发表了《新升级，新平台》的主题演讲。

奥哲副总裁 朱鹏喜

针对企业长期存在的核心业务数字化成本高，工期长的痛点，奥哲早在 2019 年推出了面向企业业务的低代码平台产品-奥哲·云枢。

过去两年，奥哲·云枢服务了 20 多个行业的 300+中大型企业客户，覆盖了 200W 以上的终端用户。数据显示，企业借助奥哲·云枢，可以增加 40% 因企业业务迭代带来的变更成功、减少 40% 的数字化实施成本以及 30% 的数字化项目工期。

服务过程中，奥哲发现95% 成功实现数字化转型的企业，核心都在于构建了可持续迭代演进的领域模型。为契合企业快速完成数字化转型的强烈需求，本次发布会上，奥哲推出了云枢6.0的升级版本7.0，同时这也是国内第一款基于领域模型驱动的低代码平台。

相比云枢 6.0，云枢 7.0 一共发布了 116 个特性更新。它能提升 3 倍的应用构建效率、10 倍的可复用资产、6 倍的可覆盖业务场景以及 5 倍的整体性能。

发布会上，朱鹏喜重点介绍了奥哲·云枢7.0的四个特性，分别是领域模型驱动，研运一体，团队协作和平滑升级。

其中，云枢 7.0 让企业客户采用可视化的方式快速创建领域模型，缩短需求到上线的周期，真正做到了 “业务即开发”。相比传统的敏捷开发模式，云枢 7.0 的研运一体模型实现了需求调研即开发、业务逻辑的可视化开发以及运营运维一体化，真正做到了小时级实现企业应用构建和迭代。

朱鹏喜指出，作为企业数字化的加速器，云枢 7.0 消除了数字化鸿沟，让业务真正做到了随需而变。

“星火计划” 启动，强强联合构建行业数字生态

满足企业的多样化发展需求，以及各行业的差异化场景应用，需要借助生态的力量。

发布会上，奥哲宣布启动 “星火计划”，旨在协同行业内优秀的创新伙伴开启数字化赋能，共同打造企业数字化生态圈，助力各行各业实现数字化转型。

徐平俊透露，星火计划的「六大赋能体系」，将从品牌运营、线索导流、运维服务、赋能认证、客户兜底、体系支撑等方面，更全面地支持生态合作伙伴。未来双方将共同推动企业数字化生态的建设与发展，推动行业进步。

第十一年，再出发

沙因不争万物立, 海能卑下众水归。

十年的默默耕耘，从成立到主攻低代码开发再到升级为企业数字化服务商，奥哲始终秉承着‘科技驱动企业数智化’ 的初心使命。

目前，奥哲旗下已拥有三个系列、四款核心产品：面向专业开发者的数字化智能引擎奥哲·云枢、流程管理引擎奥哲·H3 BPM、面向数字化管理员的开发工具氚云以及今天发布的面向业务人员的数字化管理工具有格。

四大产品业务线的 “矩阵式” 布局形成了生态的相互补充，旨在面向不同客户群体满足其数字化开发及管理需求，助力企业更快实现数字化与智能化。

张华表示，奥哲的全新产品矩阵能最佳地解决业务与技术之间的鸿沟，服务各种不同类型的企业。

例如，中小型企业可以使用有格或者氚云来构建自己的业务系统、大型企业可以使用运用云枢构建业务中台或通过 H3 BPM 构建流程中心、集团型企业通过云枢构建核心系统再加上有格来解决数字化最后一公里的问题、产业互联网企业通过云枢+氚云实现供应链全通路。

这次的升级，对于奥哲来说，具有里程碑式的意义，同时这也标志着数字化时代低代码领域的新格局正悄然成形。接下来，奥哲将继续深耕低代码的产品化能力，贯穿更多业务场景，助力企业实现数字化发展，并建立一个快速生长并繁荣茂盛的数字化新生态，创造更多的新可能。