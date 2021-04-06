即时电商叮咚买菜于近日完成 7 亿美元 D 轮融资，本轮融资由 DST Global、Coatue 联合领投，老股东 Tiger Global Management、General Atlantic、CMC 资本、今日资本、红杉资本、Ocean Link 和弘毅投资等持续加码，新股东还包括 Aspex Management、3W Fund、Mass Ave Global、APlus Partners 和高鹄资本等，高鹄资本担任本轮融资的财务顾问。本轮融资资金将用于新区域拓展、供应链投入及团队建设。

叮咚买菜于 2017 年 5 月上线，定位为生鲜电商，以产地直采、前置仓配货和最快 29 分钟配送到家的服务模式为主要卖点。数据显示，叮咚买菜生鲜商品 SKU 累计超 10000 个，产地涵盖全球 20 多个国家和地区，商品大类包括优质蔬菜、水果、水产、肉禽等，85% 以上源自产地直采，直供产地达到 350 个，产地直供供应商超 600 家。目前，平台服务范围已覆盖上海、北京、深圳、广州、杭州等 29 个城市，前置仓数量近 1000 个。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。