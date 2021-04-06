看到 Meeting Pro 360°视频会议机荣获 2021红点奖

近日，继斩获 2021 年 CES 创新大奖后，看到科技 (Kandao Tech) 旗下会议产品 Kandao Meeting Pro 再度荣获 2021 年红点设计大奖。红点奖，是世界上知名设计竞赛中最大最有影响的竞赛，源自德国，与德国 “IF 奖”、美国 “IDEA 奖” 一起并称为世界三大设计奖。

四合一一体化设计

打造完美视频会议体验

Kandao Meeting Pro 是新一代的 360°智能视频会议机，集 360°会议摄像头、定向麦克风、高保真扬声器、视频主机四大功能于一身，只需一根 HDMI 线，就能连接显示屏开始视频会议。

Kandao Meeting Pro 搭载了 8K 超清全景 360°摄像头，可全方位无死角采集会议室 360 度画面，并配备了全定向麦克风阵列和定制高保真扬声器，实现 5.5 米半径的高性能收音、放音覆盖；机身自带操作系统，用户可在上面直接安装和运行主流会议软件。

Kandao Meeting Pro 融入了看到科技全新升级的 Meeting AI 2.0 算法，快速识别并聚焦、框选发言人，让发言人始终处于画面的 C 位。

锁屏、变焦功能

满足更多视频会议需求

为满足更多视频会议需求，通过配套的蓝牙遥控器，还可轻松解锁 Kandao Meeting Pro 提供的锁屏、变焦功能。

锁屏功能可以固定会议画面，并任意调节目标框到所需要的视角，如固定发言人画面、聚焦显示的投屏等，同时还可以通过遥控器的音量加、减键实现该目标框的变焦调节，使坐在会议室远方的发言人也能完美入境，从而看清发言人的每一个表情和动作，提升远程沟通效率。

接口多样易部署

本地可录制视频会议

Kandao Meeting Pro 机身自带多种接口，包括 WiFi、RJ45 网口、HDMI、USB Type-A/Type-C 等，只需要将其放置会议桌上，并根据需要接入相应设备，就能快速部署成多种类型的视频会议解决方案，灵活适配多种办公空间，更具备了将任何空间轻松打造成为高效远程协作空间的魔力。

Meeting Pro 机身还支持插入 sd 卡，按下遥控器的录制按钮或长按机身上 “静音” 键，即可轻松录制本地视频会议，为您保存珍贵的会议录像，方便会议的随时回放、整理。

红点奖被公认为国际性创意和设计的认可标志，获得该奖也意味着 Kandao Meeting Pro 获得了最具权威的 “品质保证”。除了创新的设计和品质之外，Kandao Meeting Pro 360°视频会议机还兼容了 ZOOM、腾讯会议、Skype、思科等诸多主流会议软件，强大的软硬件协同，赋予了企业用户更高效、更智能的视频会议沟通体验。