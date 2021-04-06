专注法律领域的人工智能初创公司幂律智能（PowerLaw AI）宣布完成近 6000 万元 A 轮融资。本轮融资由源码资本领投，经纬中国跟投，老股东华宇科创、红杉中国、线性资本均在本轮跟投。幂律智能表示，本轮融资将用于引进尖端人才，提升产品研发、交付能力，推动公司持续增长。

该公司核心团队来自清华大学计算机系，将最前沿的自然语言处理（NLP）技术应用于法律领域，使得算法能够理解法律文本，进而实现智能合同审查、法律智能问答、知识管理、法律检索等产品和服务。

幂律的核心产品 MeCheck，是一套 AI 与法律知识共同驱动的智能合同辅助审查系统，旨在帮助企业法务团队和其他有合同管控需求的部门进行智能合同审查和管理。目前产品已落地多家头部互联网公司，以及大型制造业、零售企业。

CEO 涂存超表示，合同是企业商业活动的重要载体，而在合同审查场景中，法务只有很少的精力能用在思考合同背后的交易结构，设计更好的条款和合同架构，更多的时间则在处理合同中的种种错误和疏漏，或是反复检查合同是否满足合规要求。人工智能的价值就在于把法务从重复性、琐碎的事物中解放出来，把精力投入更有价值，更能发挥主观能动性的事。

经过一年多的研发，“知识图谱-数据标注-算法实现-产品落地” 的完整链路已走通。针对特定类型的合同，幂律通过专业的数据标注和算法训练，让机器见到和学习每种条款几百、几千种表述方式，面对新合同时也能读取和理解。

而在产品设计方面，MeCheck 采用符合法务使用习惯的交互和成果输出方式。产品编辑页面与 word 文档在线编辑器一致，用户一键导入合同后，系统可在一分钟内实现对上百险点逐项审查，并给出风险提示、修改建议、相关法条推荐。同时，MeCheck 对所有合同版本留痕，还能提供合同比对、履约监控等服务，为合同在企业内高效流转与数字化提供支持。

除核心产品 MeCheck 外，幂律智能还拥有另一款为律所和律师提供协同管理、智能问答的产品 MeBox，目前也已经在深度服务国内一批知名律所客户。

相比于其他企业服务领域，法务智能化还处于早期。不过，商业合同是一个足够大的市场，在国外也已有 IronClad、Icertis 这样的独角兽公司。

涂存超认为，法律 AI 正在从浮在半空中的宽泛概念，逐步变为可落地可感知的应用。AI 专业从业者逐步涌现，互联网巨头和资本入局，都在推动法律科技行业的发展。自 2020 年以来，已能明显感觉到客户对新产品的接受度有了很大提升。

未来，幂律智能将聚焦企业合同场景，为法律人和企业提供更多智能化产品和服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。