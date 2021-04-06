周一，外卖初创公司 Swiggy 表示在新一轮的融资中筹集了近 8 亿美元。经去年为应对疫情裁员之后，该公司期望在印度各个地区扩大业务范围。

据印度时报记者报道，Swiggy 的联合创始人兼首席执行官 Sriharsha Majety 在给员工发送的邮件中称该初创公司已经融资约 8 亿美元，除了现有投资者 Prosus Ventures 和 Accel 以外，还有 Falcon Edge Capital，Goldman Sachs，Think Capital，Amansa Capital 这些新投资者。

Majety 并未透露 Swiggy 的新估值，但他表示，鉴于投资者对 Swiggy 的看法非常乐观，新一轮融资已经得到大量认购。据知情人士透露，新一轮融资对 Swiggy 的估值超过 49 亿美元。到目前为止，这家初创公司已经筹集了约 22 亿美元融资。

Swiggy 去年以约 37 亿美元的估值筹集了 1.57 亿美元。一位知情人士说，这笔投资不属于新一轮投资。

Swiggy 的竞争对手：一是当地同行 Zomato；二是一个新晋玩家——亚马逊。去年，亚马逊公司也进入了印度的食品配送市场，尽管其业务仍局限于班加罗尔的部分地区。Majety 表示，他的初创公司长期目标是在未来 10-15 年内为 5 亿用户提供服务，并且与美团相匹敌。美团拥有 5 亿交易用户，去年其市值超过 1000 亿美元。

受疫情影响，Swiggy 去年裁去了部分员工，Zomato 也采取了同样措施。同时，Swiggy 还减少了其云厨房的规模，以维持疫情期间生计。

近日，有消息称近几个月来 Zomato 筹集了 9.1 亿美元，这家总部位于古尔冈的公司准备在今年进行首次公开募股，。最后一笔投资对 Zomato 的估值为 54 亿美元。在融资期间，Zomato 表示部分资金将用于保持业务不受竞争对手的价格干扰。

编译：Rachel