近日，人工智能芯片初创公司——爱芯科技宣布接连完成 Pre-A、A 两轮融资，总金额达数亿元人民币。其中，Pre-A 轮由启明创投领投，联想之星跟投；A 轮由和聚投资领投，耀途资本、万物资本跟投，原有股东方启明创投、沄柏资本、联想之星继续投资。

爱芯科技表示，本轮融资资金将用于产品研发、市场拓展、产品量产及业务落地等。

爱芯科技成立于 2019 年 5 月，致力于打造世界领先的 AI 芯片。爱芯组建了从芯片设计、研发到生产的全功能团队，核心成员均参与过 10 颗以上芯片的设计和生产，在产品规划和产品落地上具有丰富经验。该公司专注于高性能、低功耗的人工智能视觉处理器芯片研发，并自主开发面向推理加速的神经网络处理器。爱芯科技的产品可提供业界领先的视频图像质量，支持物体检测、人脸识别等多种 AI 视觉任务，可广泛应用于智慧城市、智慧零售、智能社区、智能家居、物联网设备等多个领域。

爱芯科技创始人兼首席执行官仇肖莘博士表示：“感谢本轮投资人的信赖和支持，为我们的前进增添了信心和动力，爱芯科技有幸在中国科技发展的黄金时段，进入 ‘人工智能+半导体’ 的黄金赛道。未来，我们希望继续打造具有差异化的 AI 芯片，以 AI 视觉技术拓展人类认知边界，并成为 AI 视觉芯片领域领导企业，让 AI 赋能各行各业，真正改变人们的生活。” 仇肖莘博士在芯片行业拥超过 20 年的从业经历，在创立爱芯科技前，曾任紫光展锐 CTO、美国博通公司副总裁，并曾担任 AT&T Labs 首席科学家。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。