由 Facebook 联合创始人 Eduardo Saverin 联合创立的风投机构 B Capital Group 在中国的新负责人 Daisy Cai 表示，B Capital 将开始投资中国企业。

Daisy 在周一接受彭博社采访时透露，可能会将 B Capital 19 亿美元全球基金资产中的三分之一至 40% 投向中国。

目前，B Capital 在美国的投资占全球投资的比例略高于一半，该机构的其他投资地区包括南亚、东南亚、拉丁美洲、欧洲。

据了解，近日 B Capital 聘请了前软银愿景基金的合伙人 Daisy Cai，Daisy 将带领一支由约 10 名投资专家组成的团队，专注于医疗、金融服务和交通出行领域的中国初创公司。作为 B Capital 的合伙人，Daisy 接下来将会协助 B Capital 扩大全球业务。

Daisy 表示，B Capital 最近投资了帮助国际品牌在中国拓展电商业务的行云集团。她指出，B Capital 也正在对一家大型汽车零部件零售连锁品牌表示出投资意愿，但没有指出是哪一家。

Ganguly（前贝恩资本 CEO 及 B Capital 联合创始人）上周告诉彭博社，B Capital 认为中国科技市场和美国的一样有巨大潜能。Saverin 补充说，他们将押注于在中国提供企业服务业务的初创企业，因为 “中国经济规模巨大，但比起工业领域，对科创领域的投资仍然有所欠缺。”

编译：Rachel