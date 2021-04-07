近日，多邻国 Duolingo 正式推出意第绪语课程，平台语种已达 40 门之多。意第绪语原为德系犹太人使用的传统语言，后受二战影响而逐渐淡出人们的视线。

意第绪语有着一千余年的历史，反映了几个世纪以来德系犹太人的生活变迁。受到第二次世界大战的影响，意第绪语使用者从 1300 万人锐减至如今的 60 万人，但仍对于现代英语的发音和单词拼写有着十分重要的影响，如英语中的 “bagel”（百吉圈）、“kvell”（洋洋得意）等词便来源于意第绪语。除此以外，现今美国犹太口音的形成也深受意第绪语使用者的影响。诺贝尔文学奖获得者、短篇小说家艾萨克·巴什维斯·辛格（Isaac Bashevis Singer）也为意第绪语母语者。

经过研发团队 5 年的设计，多邻国上线的意第绪语课程基于 YIVO 犹太文化研究院发布的标准语法，下设 100 个技能单元，是平台课程容量最多的课程之一。考虑到意第绪语在书写上与希伯来语相似，而在发音上又和德语有共通之处，多邻国首次全程采用真人发音，帮助用户们更直观具体地感受相似语言间的异同，并通过反复跟读和听写快速有效地掌握意第绪语的相关技能。

目前，多邻国为用户免费提供多达 40 种语言课程，除英语、日语、韩语、法语、西班牙语和意大利语等广受欢迎的语言，同样涵盖瑞典语、拉丁语、世界语和克林贡语等小众和濒危语言。目前多邻国设有夏威夷语、纳瓦霍语、威尔士语、爱尔兰语及苏格兰盖尔语等濒危语言课程。

据多邻国内部数据显示，截至 2021 年 1 月，学习小语种的中国用户总量同比提升 66%，其中超 90 万本土用户尝试过两门及以上的小语种学习，而最受国内用户青睐的前五门热门语种依次为日语、韩语、德语、意大利语以及葡萄牙语。有趣的是，多邻国用户对《权力的游戏》中召唤神龙的高瓦雷利亚语和《星际迷航》中的克林贡语等人造语言也饱有热情，全球人造语言学习总量已超过 100 万人。

近年来，受到港粤音乐、影视作品等地方特色文化的影响，越来越多的中国本土用户及海外中文学习者对粤语产生了浓厚兴趣，纷纷在社交媒体建议发布粤语课程。对此，多邻国表示将在 2021 年下半年推出 “标准汉语学习粤语” 课程，结合如 “吃早茶”、“习俗”、“买菜” 和 “防疫” 等大众熟知的港粤真实生活场景和 “乜”、“嘢”、“冇” 等粤语对话中常用词，进一步完善中文课程体系，支持我国方言保护。