智能手术机器人和精准外科智能全方案公司「EDDA 健康科技」（EDDA Healthcare and Technology Holding Ltd.）及旗下子公司医软信息科技（上海）有限公司、医达极星医疗科技（苏州）有限公司和 EDDA Technology，Inc.（美国普林斯顿），（以下简称 “EDDA 科技”），今日宣布完成 1.5 亿美元融资。本次投资由软银愿景基金 2 期领投，医疗产业基金奥博资本、3W 基金联合投资。此前公司投资人包括晨兴创投、经纬中国、软银中国、中银投、挚信资本、德鼎创新等知名基金。

EDDA 健康科技是智能手术机器人和智能精准外科全方案领域自主创新型高科技公司，其自主知识产权的硬核技术平台赋能系列产品及服务，以智能手术机器人为核心，为医生提供精准外科整体解决方案，产品及服务已落地包括美国梅奥诊所和北京协和、四川华西、上海瑞金等的数百家全球各类医院科室。

在智能手术机器人领域内，该公司于 2020 年取得国内首张适用于全胸腹软组织脏器的 NMPA 三类证（国家级创新 “绿通” 资质），被评定为 “与常规 CT 引导方式相比，可提高穿刺准确率，减少进针次数和 CT 扫描次数，具有显著临床应用价值”。该产品已进入市场推广阶段并成功投入临床使用。

本轮资金将主要用于加强公司在研产品的开发、现有产品线的市场推广及商业化、推进战略合作规划，进而全面打造以智能云服务+智能手术机器人为核心的精准外科技术平台。

EDDA 科技公司董事长兼 CEO，美国医学与生物工程院 AIMBE Fellow 钱建中博士表示：“目前外科进入了一个以精准为特征的新时代，EDDA 科技的 IQQA 智能手术机器人应时而生，克服了传统机器人手术 ‘缺脑少眼’ 的硬伤，从而将人工智能带进手术室，赋能精准外科大健康生态圈，抓住了发展的好时机。这次软银愿景基金 2 期、奥博资本和 3W 基金等有卓越战略远见和市场洞察力的专业投资基金对 EDDA 科技的投资，将进一步促进公司在新的发展阶段中，持续引领精准外科技术创新，发力新一代智能手术机器人巨大市场，有效辐射和赋能二、三线地市级基层医院，为癌症等重大疾病诊治作出更大贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。