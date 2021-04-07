IDC 发布《2020 年网络市场跟踪报告》，报告显示，2020 年全球网络市场规模为 490.1 亿美元，与去年同期相比下滑 3%，其中交换机、路由器和 WLAN 市场增速分别为 -3.5%、-4.0% 和 1.9%。中国网络市场规模为 91.4 亿美元（约合 630 亿元人民币），与去年同期相比增长 7.5%，其中交换机、路由器和 WLAN 市场分别增长 12.3%、3.3% 和 3.1%。

IDC 称，中国网络市场各产品从 2020 年第二季度已实现正向增长，从产品细分来看，中国交换机市场全年度同比增长 12.3%，大部分行业建设已经恢复，其中互联网、金融、政府、制造和电力行业建设较多。交换机投资仍集中在数据中心，全年增长 24.5%，其中 25G 和 100G 速率产品得到大规模部署，合计占比超过 60%，400G 产品也开始有小范围试点应用。园区网受疫情和投资节奏影响较大，全年增长 2.7%。IDC 预计，在新基建等政策红利加持下，数据中心交换机投资仍有较快增长。

路由器市场同比增长 3.3%，2020 年是 5G 发展格外关键的一年，得益于 5G 基站和智能城域网建设，运营商在回传和承载网有巨大投入。随着 5G 基站在全国铺开和终端加速普及，5G 应用发展也势头强劲，多个 5G 行业应用开始落地实践。除了运营商投资，行业增长类似于交换机市场，主要集中在政府、金融、电力和制造行业。在构建数字中国的要求下，政府正逐步深化信息公开，增强工作透明，电子政务网加速建设以提升为民服务水平，预计未来仍有长久建设机会。

WLAN 市场同比增长 3.1%，上半年市场表现低迷，在疫情得到有效控制后，以教育、制造和医疗为主的用户带来建设需求，包括之前疫情延迟的项目也得以实施，总体下半年市场有所回暖。教育行业由于对线上教育、远程教育等迫切需求，校园的无线网络覆盖和宿舍无线改造等项目相对突出，产品构成也多为 Wi-Fi 6 设备。医疗行业主要针对防疫政策和智慧医疗解决方案，在全年都有较好表现。远程办公、移动终端增加等也对网络承载提出新的需求，进而促进了 WLAN 在制造、能源和服务等行业的市场表现。各主流厂商对 Wi-Fi 6 加大研发和宣传力度，使其在芯片成本控制、产品丰富度、方案成熟度和用户接受度等有更大进展，Wi-Fi 6 市场份额进一步提高。