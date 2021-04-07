京东旗下京东全球售与支付技术公司 Visa 签署了全面合作协议，双方承诺将在新模式、新基建、新机遇等维度开展深度合作。

为帮助商家尽快走出疫情的阴霾，进一步优化跨境产品与服务，推动疫情后跨境电子商务的发展，京东全球售与 Visa 联手推出面向港澳台及海外地区消费者的补贴优惠活动，同时扶持出海品牌及商家更顺利开拓境外市场国际业务。此次合作将有助于双方进一步深耕港澳台地区市场，通过加强在该地区的基础建设和协同创新，满足港澳台地区用户对日益增长的跨境电商服务的需求。通过采用 Visa 令牌技术，京东全球售将积极推动用户 “一键绑卡” 业务的实现，使移动支付用户享受到更加便捷、安全和流畅的跨境购物体验。此外，双方还将面向京东平台的企业级用户开展合作探讨，为国内中小企业的数字化转型和跨境商务的拓展提供实用安全流畅的数字支付解决方案。

受疫情影响，全球数字化转型加速，中国跨境电商迎来了新的机遇。2020 年，中国跨境电商进出口 1.69 万亿元人民币，增长了 31.1%，其中出口 1.12 万亿元人民币，增长 40.1%。此次，双方就 2021 年合作意向达成一致，共同推动国际业务生态模式建设。同时，双方还将共同探索跨境出海的金融解决方案，未来将充分发挥京东全球售与 Visa 在国际上的影响力，进行资源共建及金融赋能。

Visa 与京东全球售的合作始于 2019 年，2020 年京东全球售成为 Visa 跨境业务卓越合作伙伴。未来，双方还将进一步深化合作，为中国电商产业的小微企业主提供更多的赋能工具。