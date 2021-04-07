4 月 7 日，极光大数据（TalkingData）发布《用户行为变迁 行业垂直深耕——疫情下的 2020 年移动互联网报告》（以下简称 “《报告》”）。《报告》显示，受疫情影响，2020 年，求职招聘行为从线下转向线上，推动了线上招聘市场发展。疫情期间，招聘求职平台上线 “云招聘、云面试” 等功能模块，为就业建立便捷通道，推动行业迅速回暖。

《报告》数据显示，2020 年 2 月后，主流招聘 APP 日活跃用户规模稳健回升。自 2020 年 4 月起，BOSS 直聘使用频次跃居行业第一；2020 年 5 月起，BOSS 直聘日活月用户数超过传统招聘平台，持续保持在线招聘 APP 日活第一的态势。

研究团队认为，BOSS 直聘的快速增长，与其差异化的 “直聊直聘” 模式是有较大关联。在这一模式之下，求职者可以直接与 “领导” 进行对话，更符合当代年轻人线上求职的需求。

《报告》还对招聘行业的发展和求职者的特征进行了深入的分析观察。报告认为，随着国内产业不断升级转型，新兴业态的发展催生了更多就业与用工需求。市场需求的变化也正倒逼招聘平台不断升级人工智能、大数据等技术能力，提升人才岗位匹配效率与服务质量。

求职模式加速线上化，BOSS 直聘使用频次、日活用户双领先

人社部数据显示，2020 年一二季度的新增就业人数明显低于 2019 年，主要考虑为受疫情因素影响，多数企业均处于不稳定状态，员工更换工作的意愿也有所下降；同时，由于无法返校，高校毕业生求职也出现后延。

国内外环境和疫情存在不确定性的情况下，国家通过一系列政策引导扶持创业创新，积极挖掘数字经济、平台经济从业机会，加大税收优惠、社保补贴等政策落实力度，完善保障举措，进一步促进就业。

到了 2020 年三四季度，随着高校毕业生就业情况逐步恢复，以及大量海外留学生回国就业，城镇新增就业人数逐步恢复。在 2020 年第四季度城镇新增就业人数已经实现同比增长 12.9%。

《报告》指出，在此背景下，2020 年许多线下招聘会取消，大量求职模式从线下转为线上，推动了线上招聘市场发展。极光大数据显示，从 2020 年 3 月开始，各家在线招聘平台进入快速增长期。

其中，BOSS 直聘自 2020 年 4 月起，人均使用频次在 80 左右，始终保持高位，近乎是第二名的一倍。极光大数据通过对大学生群体的调研得出结论，这与 BOSS 直聘采用 “直聊直聘” 模式有较大关联，由于省去了大量的冗余环节，可以使招聘和求职双方直接对话，年轻人更容易接受。

从各应用的日活跃用户规模来看，BOSS 直聘自 5 月起日活月用户跃居第一位，一度日活用户规模突破 300 万，尽管在求职淡季的七八月出现一定的波动，但始终保持着第一名的优势。

求职者更关注职位资源丰富程度，超五成用户认为线上面试更高效

从极光大数据公布的情况来看，岗位资源丰富程度是求职者使用在线招聘软件时最为关注的因素，其次是岗位推荐与自身的匹配度，此外，求职答疑/面试培训/简历优化指导、查询薪酬和竞争力分析也是移动互联网用户关注度较高的点。

对于疫情下火起来的 “云面试”、“云求职”，报告显示，用户整体的接受度比较高，有 54.8% 的用户认为线上面试更高效，23.7% 的用户认为跟线下面试差不多，21.5% 的用户认为线上面试效率低，不如线下直接面试。

在地域分布上，报告显示，互联网求职在一线及新一线城市普及度更高。

具体来看，新一线城市的求职者占比最高，占比达 40.0%，一线城市和二线城市的求职用户占比均为 27.9%。 一线城市和二线城市的求职用户占比均为 27.9%。

从性别分布来看，互联网求职人群中男性占比更高，达 58.9%；从年龄分布来看，互联网求职人群主要集中在 25 至 34 岁，其中 25 至 29 岁的用户占比 34.1%，略高于 30 至 34 岁的用户。

除了在线招聘应用外，“租房” 和 “餐饮外卖” 是求职人群的刚需。在房产服务偏好方面，求职用户对于买房/租房类 App 的需求较高；在餐饮服务偏好方面，订餐类 App 覆盖率较高。

需求提升推动招聘平台优化升级，大数据精准匹配成主流

就业市场素有 “经济晴雨表” 之称。水大鱼大，当经济处于快速发展阶段，创造出的就业岗位会越多。数据显示，GDP 每增长 1% 可以带动 200 万左右的城镇新增就业。相应地，招聘平台活跃度也会上升。

回顾中国在线招聘行业的发展的历史，前后经历了三次历史性机遇。2000 年，招聘行业刚刚开始互联网化，恰逢中国加入 WTO, 投资和出口的规模将进一步扩大，创造出了更多的就业机会，在线招聘平台迎来了一波发展红利。

2008 年为应对国际金融危机，国家推出 “四万亿” 计划，大水漫溉下，中国经济高速增长，在线招聘行业高速成长。2014 年 “大众创新、万众创新” 的双创政策，以及互联网浪潮，再次给在线招聘行业带来机遇型增长。

《报告》认为，近年来，在中国经济转向高质量发展、强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力成为重点任务的大背景下，就业市场也在随之发生着变化。未来，中国就业市场也进一步升级转型，将 “人才流” 像 “资金流”“信息流” 一样，予以科学配置。

招聘平台作为就业生态中求职招聘双方的连接器，在新技术、新模式的推动下，更需借助人工智能、大数据、自然语言处理等互联网技术，在优化人岗匹配质量，提升全社会的人力资源配置效率上发力。

相关行业人士认为，以 BOSS 直聘为代表的新一代招聘平台在模式创新下，已经开始推出基于大数据的竞争力分析、薪酬查询等功能进一步赋能求职者与招聘者。未来招聘行业有望持续在技术创新中发力，“让找工作与求职不再那么难”。