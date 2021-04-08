由瑞士银行集团 REYL & Cie Ltd（“REYL”）孵化的数字金融服务公司 Alpian SA（“Alpian”）今日宣布，成功获得价值约 1800 万美元（1690 万瑞士法郎）的 B 轮系列融资。此次融资是 2020 年 A 轮系列融资的后续，上轮金额达 1220 万瑞士法郎。

Alpian 最近这轮融资，将使公司得以最终完成其为大众富裕人群（可投资资产在 10 万至 100 万瑞士法郎之间的个人）量身开发的数字产品，并确保所有业务到位，以便在获得监管部门批准后成功投入运营。该产品将尖端技术与传统投资顾问服务结合为一，根据个人偏好量身打造投资组合，并从每位客户的财富理念出发，为其提供独特的体验。此外还将提供支付服务，以满足日常银行业务需求。

Alpian 首席执行官 Schuyler Weiss 表示：“A 轮系列融资的目的是建立数字银行，而 B 轮系列融资则主要用于在瑞士市场启动运营——前提是顺利获得 FINMA（瑞士金融市场监督管理局）颁发的完整银行牌照。”

Alpian 董事会成员、REYL 合伙人 Pasha Bakhtiar 表示：“这一非凡的里程碑充分证明了 Alpian 管理团队的才能和执行能力，以及 Reyl & Cie 所倡导的创新思维。尤其令我们自豪的是，这一孵化构想，现已蓬勃发展为一家新兴公司，引起了投资者的广泛兴趣，同时获得我们战略合作伙伴 ISP-Fideuram 的鼎力支持。”

Alpian 于 2019 年 10 月注册成立。该公司面向潜在的大众富裕阶层投资者，将私人银行和财富管理服务与日常银行业务相结合。Alpian 已向 FINMA 申请完整银行牌照，并计划于 2021 年内推出其核心产品和服务范围。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。