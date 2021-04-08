苹果为「查找」App 带来了更新，允许第三方产品利用其网络查找功能。苹果将把查找网络配件计划开放给第三方设备制造商，如此一来用户便可以通过 App 来定位和追踪重要的生活物品。

首批支持查找功能的第三方创新配件包括 VanMoof 的最新 S3 和 X3 电动自行车、Belkin 的 SOUNDFORM Freedom True 无线耳机和 Chipolo ONE Spot 物品防丢器。其他第三方设备制造商也将很快推出支持查找功能的产品和配件。

「过去十多年来，『查找』功能在保护客户隐私的同时帮助他们定位丢失或被盗的 Apple 设备。」Apple 全球产品市场营销副总裁 Bob Borchers 表示，「『查找』是我们最受欢迎的服务之一，现在，我们通过 ‘查找’ 网络配件计划让它的强大查找功能惠及更多人。我们很高兴看到 Belkin、Chipolo 和 VanMoof 已经开始使用这项技术，也迫不及待地想见到更多合作伙伴携手推出的新产品。」

查找网络配件计划属于「Made for iPhone（MFi）计划」的一部分，旨在提供给打算将现有产品或新产品连接到查找网络的附件开发商。得到认可的产品可以添加到新物品标签页，并且会带上「支持 Apple 查找」标志，从而明确地告知用户该产品与查找网络和查找 App。

苹果同时宣布，将于今春晚些时候发布针对芯片组制造商的规范草案。这样第三方设备制造商就能够在配备 U1 的 Apple 设备中使用超宽带技术，「打造更加精准的定向感知体验」。

iPhone、iPad、iPod touch 和 Mac 上的查找 App 让用户可以轻松定位丢失的 Apple 设备并与家人朋友保持联系。如果用户的 Apple 设备丢失，可以通过查找 App 在地图上进行定位、通过播放声音确定位置，或者是将设备设置为「丢失模式」立即锁定设备，并显示一条有联系号码的消息。用户还可以远程清除设备信息，以免其落入不法之徒手中。

话说，苹果官方已经宣布查找网络支持第三方产品接入，那传闻已久的 Airtag 是不是快要与我们见面了呢？